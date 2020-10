La mayor regulación acabará con el 'salvaje oeste' en las criptomonedas

Las criptomonedas y el Bitcoin encaran su gran desafío y emergen como 'reserva de valor'. Este componente ha sido puesto de manifiesto por la nueva regulación que rodea a estos activos ya que la FCA de Reino Unido ha prohibido la venta minorista de criptoderivados a clientes minoristas. Esta decisión, que podría ser una losa para el Bitcoin u otras criptomonedas, es un gran aliciente. La nueva regulación "busca poner orden en el 'salvaje oeste' que se había convertido este mercado", según ha señalado Javier Molina, portavoz de eToro en España, en el seminario 'Las Criptomonedas, ante lo desconocido: ¿Cómo afectará la ofensiva regulatoria al futuro del sector?' ya que, principalmente, pretende prohibir el apalancamiento en este tipo de activos.

Esta medida fue llevada a cabo en 2018 por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en España con determinadas advertencias sobre las divisas digitales. Desde el bróker eToro, que permite invertir en acciones y en más de 16 criptomonedas, ven como positivas estas propuestas legislativas. Por ejemplo, destacan también el Reglamento sobre los mercados de activos criptográficos (MiCA por sus siglas en inglés), propuesto por la Unión Europea para su regulación, ya que exigirá más regulación. "Cualquiera que trabaje con criptoactivos tendrá que tener una sucursal física y una entidad legal, por lo que se necesitará una licencia para los custodios". Es decir, "van a poner ciertos condicionantes para que deje de ser el lejano oeste", señala Javier Molina.

Las criptomonedas se enfrentan a un momento clave. A la mayor regulación se une la irrupción de determinados inversores institucionales que miran el mercado de criptomonedas como una 'reserva de valor' y no tanto como un nuevo medio de pago, componente que se destacó en el nacimiento de determinadas divisas digitales. "Hemos pasado de la especulación a que el Bitcoin forme parte de las carteras e incluso empresas cotizadas en Estados Unidos, como Microstrategy o Square, empiezan a tenerlo dentro de su tesorería". No obstante, el gran 'pero' continúa siendo la elevada volatilidad en el mercado, que "ha bajado pero sigue siendo muy grande".

Otra de las grandes ventajas de las criptomonedas en general y del Bitcoin en particular es su descorrelación de los activos financieros tradicionales. Durante este ejercicio, se ha apreciado una mayor correlación en la mayoría de activos financieros y el "Bitcoin ofrece algo difícil de encontrar puesto que nos sirve para descorrelacionarnos de activos tradicionales como el S&P 500, el oro o la renta fija".

Ante la proliferación de multitud de divisas digitales, "no habrá sitio para todas como reservas de valor". El ecosistema no para de crecer y "ya no son cuatro frikis" por lo que la regulación no vendrá a poner puertas sino límites que son importantes para el mercado. Es decir, "tanta regulación nueva ayudará a limpiar y hacer criba en 'zombies' que operan en el mercado de criptoactivos", según destaca Javier Molina.