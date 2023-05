La crisis financiera en EEUU deja tocado el aspecto técnico de los bancos españoles. 

El sector bancario español cierra una semana breve e intensa. Con sólo cuatro días de operaciones -el lunes no abrió con motivo del Día del Trabajador- la sangría ha vuelto de nuevo a cebarse con estos valores tras la compra de los activos de First Republic Bank por parte de JP Morgan, que no ha servido para tranquilizar a unos inversores hipersensibles a cualquier movimiento. Las reuniones de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, que se han saldado con un alza de tipos de 25 puntos básicos en cada caso, elevando la tasa de referencia del dinero al 5,25% y al 3,75%, respectivamente, han añadido más presión a estas jornadas frenéticas.

Los fuertes retrocesos que han experimentado provoca que los bancos que integran el Ibex 35 coticen en el momento actual con un gran descuento. Sin embargo, desde una lectura de análisis técnico, el panorama da lugar a dudas. El analista de XTB, Darío García, defiende que si bien las entidades españolas afrontan este bache "en mejores condiciones" y el sistema financiero dispone de mayores mecanismos de control, las circunstancias no son favorables, ante lo que anticipa más caídas en bolsa, haciendo una distinción por entidades. Así, García pone el foco en CaixaBank, Unicaja Banco y Sabadell que, desde un punto de vista técnico, "se encuentran en peor estado" que Santander, BBVA y Bankinter.

En el caso de la entidad liderada por Gonzalo Gortázar, que acumula unas pérdidas en lo que va de año superiores al 15%, advierte de que presenta una "tendencia más negativa" con respecto a los anteriores, con un precio de cotización de 3,1 euros, que está por debajo de su nivel de soporte. De no lograr frenar su derrumbe en los 3 euros, podría irse incluso al rango de entre los 2,6-2,8 euros, apuntando a máximos decrecientes. A juicio de García, esto coloca a la entidad en una peor situación que el resto con una resistencia instalada en los 3,4 euros, por encima del precio que marcaron ayer (3,21 euros).

En una línea muy similar, Unicaja Banco, que ya cotiza en niveles similares a los registrados en noviembre de 2022, cuando no formaba parte del Ibex 35, puede llegar al soporte de los 0,86 euros, mientras que la resistencia está en los 0,92 euros, cifra que tiene complicado superar con una sangría en lo que va de año de casi el 13% tras cerrar este viernes en los 0,9 euros. Sabadell, por su parte, que ha perdido varias zonas de soporte y, ahora alcanza los 0,88 euros, puede sufrir otra caída adicional, pese a que, por ahora, salva la revalorización anual con un modesto alza del 1,2%. Sus títulos se mueven en la zona de los 0,91 euros, un territorio en el que Darío cree que puede recuperarse, pero no será hasta que rebasen los 0,93 euros cuando se pueda confirmar.

Bankinter, el 'farolillo rojo' del selectivo con unas pérdidas que rozan el 19%, hasta los 5,09 por acción, presenta una estructura similar a CaixaBank, con doble suelo de 5 euros, desde el que intentará aguantar el temporal, aunque de no conseguirlo puede caer hasta los 4,75 euros o los 4,5 euros por acción en un caso más extremo. "Veo complicado que pueda aguantar los cinco euros". Le sigue BBVA, para el que García prevé un "contexto complicado". Tras cerrar este viernes en los 6,29 euros, la resistencia del banco con sede en la vela es de 6,5 euros y su soporte en los 6 euros. Su rumbo bursátil está muy condicionado por la evolución de su negocio en México, según García. Por lo que en caso de empeorar el analista cree que puede llegar a compensar con una captación agresiva de depósitos en el país azteca.

Completan el listado Santander, que también se afectado por la volatilidad, pero con margen para aguantar sobre un soporte que puede oscilar entre el 2,94 y los 3,06 euros por la parte inferior. De situarse por debajo y ahondar en su retroceso puede perder casi la mitad de lo ganado durante el primer trimestre de 2023, cuando la acción llegó a rebasar los 4 euros. Después de las últimas correcciones, la resistencia de los títulos de la firma cántabra están en los 3,4 euros, con capacidad en el corto plazo para cotizar entre los 3,2-3,25 euros. El 'acelerón' experimentado este viernes le ha ayudado a acercarse, instalándose en los 3,15 euros.

El técnico choca con los fundamentales

La radiografía de la tendencia estadística de estos seis valores contrasta con el potencial de revalorización a doce meses, que se ha ensanchado de forma considerable en las últimas dos semanas. En este sentido, las seis firmas figuran entre los primeros puestos con tan sólo Grifols (+76,7%) delante. Unicaja Banco se cuela en segunda posición (+56,4%), seguido de Sabadell (+54,2%), Santander (+44,9%), Bankinter (+44,8%) y CaixaBank (+41,8%). Algo más de distancia toma BBVA (+32,3%).

La letra pequeña de estas cifras se esconde en el atractivo que tienen a ojos de la banca de inversión, que ha variado después de los últimos episodios de turbulencias. Así, en Santander se ha reducido el número de analistas a favor de incluirlo en cartera, pasando del 70% en abril al 66% en marzo, al igual que en Sabadell (62,5% vs.58,3%), mientras que en la entidad malagueña se mantiene en el 66% y en el resto se eleva. El salto más relevante se ha producido en Bankinter, con un salto de más de ocho puntos porcentuales hasta el 54,2%. En CaixaBank, por su parte, pasa del 55% al 63% y en BBVA del 53,1% al 56,3%.