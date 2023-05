Tiempo de crisis, ¿qué piensa el oráculo? Los inversores peregrinan a ver a Buffett

Llega uno de los momentos más esperados para los inversores. Como cada trimestre, cuando habla el principal gurú de la filosofía del 'value investing' –dícese del nonagenario inversor legendario, Warren Buffett–, el mundo de la inversión escucha con una atención exquisita. Así ha sido durante décadas. Y ahora no va a ser menos. Este sábado se espera un lleno a rebosar en Omaha, sede de Berkshire Hathaway, el holding financiero que fundó y posee acciones valoradas en cientos de miles de millones de dólares en las principales empresas americanas.

Como en las grandes noches futbolísticas en estadios como el Bernabéu, Nou Camp o en La Cartuja este sábado la final de la Copa del Rey entre Osasuna y el Real Madrid, se prevé que no quepa ni un alfiler en el cuartel general de la compañía que lidera el hábil inversor qué más veces ha batido al S&P 500 desde 1969.

Pocos accionistas se quieren perder su intervención y los acidos comentarios de su compañero de batallas Charlie Munger en un contexto en el que la crisis bancaria arrecia y con una recesión económica a las puertas. Decenas de miles de personas acudirán a Nebraska para ver lo que tiene que decir el también conocido como el 'oráculo de Omaha' sobre sus últimos movimientos de cartera.

Historial de éxito en bancos

Además, teniendo en cuenta que Buffett ha sido un histórico inversor en bancos, incluso en contexto de crisis financieras. Ya entró en 2008 en Goldman Sachs como socio de referencia, mientras que su exposición a Bank of America durante los años del estallido de la crisis de las hipotecas subprime se fue incrementando. Pero no han sido las únicas entidades por las que ha apostado en las últimas décadas: Wells Fargo, BNY Mellon, US Bancorp y otras tantas compañías ligadas al sector financiero han acaparado un porcentaje importante de su cartera de inversiones.

No obstante, ahora, con la crisis de la banca regional estadounidense ensanchando su sombra como un atardecer de invierno, el cambio de piezas del multimillonario inversor en sus posiciones ha sido muy sonado. Y seguro que algo tiene que comentar este próximo sábado. Buffett tomó la decisión de vender algunas de sus acciones históricas en bancos como US Bancorp y BNY Mellon antes de la crisis, u otras financieras como Ally Financial, mientras que en Wells Fargo lo hizo antes.

En una reciente entrevista en la CNBC, hablaba de los problemas de los bancos regionales con cierta preocupación. Una inquietud que le lleva a ser prudente, en términos generales, con el conjunto del sector: "Hemos desecho participaciones en varios bancos porque sus responsables estaban cometiendo riesgos tontos y usando una contabilidad engañosa para publicar beneficios”.

Buffett manifestó sus miedos en el medio estadounidense al asegurar que varias entidades estaban valorando sus activos sin tener en cuenta el valor de mercado, lo que infló artificialmente sus ganancias y engañó a los inversores y analistas. “Pensé que la banca podría meterse en muchos problemas solo por el tipo de cosas que hacían”, advirtió en ese misma entrevista.

“Vendí bancos que habíamos tenido durante 25 o 30 años en cartera porque simplemente creo que el sistema no está configurado del todo bien en términos de conectar el castigo con los culpables... Es increíblemente importante que el sistema bancario funcione bien”, ahondó. A buen seguro en la conferencia de sábado tendrá palabras para explicar en profundidad ese cambio estratégico en cuanto a los títulos bancarios de los que se ha desecho frente a los ruidos actuales.

Los bancos están en el punto de mira y los mensajes sobre la industria financiera serán seguidos con gran interés en todo el planeta. Se observará el por qué ha huido de casi todos al margen de Bank of America. O también por qué sigue aferrado a compañías vinculadas a los pagos como American Express, teniendo en cuenta que si asoma una recesión económica el consumo podría dañarse a nivel global.

Las otras posiciones

Aunque el foco no solo estará puesto en el sector financiero, dado que en los últimos meses se han conocido otras ventas por parte de la empresa dirigida por Buffett. Es el caso de Chevron, dentro del sector energético, o de Taiwan Semiconductors, en el espacio de la industria de los microchips.

En el tercer trimestre del pasado ejercicio Buffett sorprendió a Wall Street con una nueva participación de 4.100 millones de dólares en TSM, convirtiendo el valor en una de las 10 mayores acciones en la cartera de Berkshire. Sin embargo, un trimestre después dio marcha atrás, vendiendo más de 51,7 millones de acciones. En el caso de Chevron, el multimillonario de Nebraska vendió títulos de la compañía a lo largo de todo el 2022, aunque se calcula que tiene 162,9 millones de acciones de la petrolera.

En la parte de las compras, ya que no todo son ventas, seguro que gran parte del interés se volcará en Apple, que es la principal posición de su cartera y en la que ha ido incrementando exposición de manera progresiva. En la actualidad despertará más interés, si cabe, puesto que la enseña de la manzana acaba de presentar sus resultados trimestrales con el anuncio de un nuevo plan de recompra de acciones por 90.000 millones de dólares, pese a la caída de ingresos y beneficios. Todo está por ver. El fin de semana se conocerá cuál es la hoja de ruta de legendario inversor.