David E. Shaw puede que sea desconocido para usted, pero es uno de los grandes gestores de ‘hedge funds’ del mundo y una de las personas que estuvo a punto de truncar el destino del fundador de Amazon. La firma que lleva su nombre es una de las más relevantes de Wall Street, de más éxito y con más de 80.000 millones de dólares en activos. Su marca está fijada al currículo de Jeff Bezos. De facto, la idea de Amazon surgió en sus oficinas en 1994 cuando el actual hombre más rico del mundo se planteó emprender tras analizar para este fondo las posibilidades de venta por internet.

Bezos, según confesó él mismo durante un discurso en la Universidad de Princeton, estuvo a punto de desechar la idea de montar su propia empresa después de que Shaw, su jefe en la firma de inversiones, intentase retenerle en la firma. “Fui con mi jefe David y le dije la idea. Él me contestó: suena bien, pero probablemente sea una idea mejor para alguien que no tiene un buen trabajo", le dijo Shaw a Bezos mientras caminaban por Central Park en Nueva York, mientras le recordaba la seguridad financiera de trabajar en DE Shaw y su rol clave como alto ejecutivo del fondo. El magnate tecnológico dijo que se hubiese arrepentido toda su vida de no haber seguido su instinto.

Apenas tres décadas después de aquello, D. E. Shaw es un gran accionista de la compañía de Bezos con más de 1.000 millones de dólares, su cuarta mayor posición por detrás de Apple, Microsoft y Tesla. Este ‘hedge fund’ es uno de los grandes inversores que usan los algoritmos y software para ejecutar sus futuras inversiones. En sus motores informáticos se ha vuelto a cruzar de forma reciente una de las grandes multinacionales españolas que más está llamando la atención en Wall Street. No es otra que Cellnex.

La operadora de telecomunicaciones cotiza en máximos históricos después de cerrar con éxito su tercera ampliación de capital en dos años con un amplio respaldo inversor. Pero la tesis de Shaw es la contraria: piensa que la acción caerá y ha apostado 185 millones de euros por ello. El ‘hedge fund’ cuenta con el 0,5% en posición bajista y se une en los cortos a otro de los grandes tiburones bajistas de Wall Street: AQR Capital. Entre ambos controlan el 1,2% de Cellnex, es decir, más de 400 millones de euros.

AQR, escaldado con Cellnex

El movimiento de ambos fondos va en contra de otros grandes inversores que sí ven a Cellnex todavía más alto de lo que está. Edizione, el fondo soberano de Singapur, el plan de pensiones de Canadá (CPPIB) o Blackrock acumulan grandes participaciones en la empresa española. El trackrécord del grupo que dirige Tobías Martínez juega a su favor. Pese a que ha ampliado capital por valor de 14.900 millones de euros desde febrero de 2019, lejos de diluirse, la cotización de Cellnex no ha hecho sino multiplicarse en bolsa hasta convertirse en un gigante de 37.000 millones de euros.

La historia de los bajistas con Cellnex desde que la antigua Abertis Telecom cotiza en bolsa es de una derrota sin paliativos. AQR, que mantiene una de las posiciones cortas más veteranas del mercado español, ha perdido toda una fortuna con su empeño en apostar a la baja sobre la empresa española. A mediados de 2018 llegó a tener cerca del 4% del capital de la empresa de torres de telecomunicaciones como posición corta. Desde entonces, la cotización no ha hecho otra que subir engordando las minusvalías del fondo americano. Su corto actual apenas llega a una fracción de lo que fue, solo el 0,7%, aunque en términos de valoración bursátil sigue siendo igual de relevante que entonces: más de 200 millones de euros. ¿Seguirá cometiendo un error con la empresa de Barcelona o tendrá razón esta vez?