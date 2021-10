El debate sobre el techo de deuda en EEUU amenaza con sacudir el mercado

La volatilidad se ha instalado en los mercados en las últimas semanas en un escenario de incertidumbre para la recuperación económica. Pero, tras un septiembre 'negro', el futuro es todavía incierto con un foco de inestabilidad que amenaza con un nuevo 'shock' para las bolsas: la crisis política en EEUU por el techo de deuda. El Congreso logró sacar adelante este jueves la ley que permite financiar al gobierno federal hasta comienzos de diciembre -retrasando un posible cierre de la Administración-, pero la economía estadounidense y los mercados financieros mundiales tienen todavía pendiente el riesgo de que no se alcance un acuerdo para incrementar el límite de deuda. La clave está en el 'visto bueno' del Senado, donde los republicanos tienen mayoría.

El límite de la deuda es la cantidad de dinero que el Congreso permite que el Tesoro pida prestado. En los últimos años ha adquirido una mayor relevancia ante el crecimiento de la deuda del país, que ya supera el 107% del PIB. En 2012 superó el 100% del producto interior bruto y desde entonces se ha mantenido por encima de ese nivel. El Tesoro de Estados Unidos advirtió al Congreso que el Gobierno ya no podrá pagar sus facturas a partir del 18 de octubre a menos que se eleve el techo de deuda federal estadounidense de 28,4 billones de dólares.

La votación para suspender o ampliar este límite está avocada al fracaso ante la oposición del Partido Republicano y el margen de negociación es escaso. Si el Congreso no suspende o aumenta el límite de deuda antes de la fecha límite, los legisladores se arriesgan a un incumplimiento que podría costar millones de puestos de trabajo y poner en peligro los ingresos del Ejecutivo y colapsar los mercados financieros.

A medida que se acerca la fecha los inversores muestran mayor inquietud. La secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, dio la voz de alarma señalando la fecha en la que el país se puede ver incapaz de afrontar sus compromisos de pago, entrando en 'default'. Por ahora tienen dos semanas por delante para llegar a un acuerdo y los analistas descartan ese escenario. Juan J. Fdez-Figares, analista de Link Securities, afirma que sería "pegarse un tiro en el pie" por el impacto que tendría en la economía del país y, por tanto, en unos ciudadanos que ya han sufrido mucho, y siguen haciéndolo, por la pandemia.

Ben Laidler, estratega de mercados globales de eToro, reconoce que "los mercados odian la incertidumbre, se pueden cometer errores políticos y esto contribuye a la reciente debilidad de las Bolsas". Pero apuesta porque la crisis se resolverá "con éxito y los mercados se recuperarán".

No obstante, la situación de 'default' es posible y ya ha ocurrido en otras ocasiones, 14 en total, generando volatilidad. La última vez fue en 2018 con Donald Trump. Los anteriores cierres provocaron efectos dispares en los mercados, destacando la 'sacudida' de 2011 que desplomó al S&P 500 y provocó que EEUU perdiera su calificación de bonos AAA de S&P. Ahora, el riesgo de que no se actúe a tiempo para evitar un cierre o un impago de la deuda se sumarían a la debilidad de los mercados en los últimos días. "No actuar con prontitud también podría derivar en perturbaciones sustanciales en los mercados financieros, ya que una mayor incertidumbre puede exacerbar la volatilidad y erosionar la confianza de los inversores", afirmó Yellen.

En caso de no lograr sacar adelante la suspensión del techo de gasto, los primeros afectados son los inversores con intereses que deben pagarse próximamente y que ya exigen una prima mayor por el riesgo de impago. El impacto sería significativo para el mercado de bonos estadounidense de 46 billones de dólares con unos bajos costes de la deuda del país y el miedo a ello ya se empieza a notar.

De manera habitual, la renta fija con vencimientos más largos suelen tener una tasa más elevada. Sin embargo, ahora los activos que vencen entre mediados de octubre y principios de noviembre, el periodo más probable para el incumplimiento si no se alcanza un acuerdo, tienen rendimientos notablemente más altos, hasta 0,07 puntos porcentuales más. También se ha reducido la demanda en las subastas públicas con fechas de vencimiento próximas.

Además, la situación afecta a millones de estadounidenses que se quedarían sin efectivo. "Podríamos ver retrasos indefinidos en pagos críticos. Casi 50 millones de personas mayores podrían dejar de recibir cheques del Seguro Social por un tiempo. Millones de familias que dependen del crédito tributario mensual por hijos podrían sufrir retrasos", escribió Yellen en un artículo publicado por The Wall Street Journal.