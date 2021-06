Las discográficas se lanzan al mercado ante el repunte del 'streaming' musical

Las compañías discográficas han visto una oportunidad en el 'streaming' musical, servicios a través de plataformas como Spotify, Apple Music o Amazon Music que tras la pandemia han incrementado el número de usuarios. Estos ingresos se han convertido en una parte esencial de su facturación y en EEUU en 2020 representaron el 83% de los 12.200 millones de dólares de ingresos que obtuvo la industria musical. Ante escenario, las compañías buscan aprovechar el entusiasmo en torno al sector para lanzarse al mercado y son varias las que lo harán en los próximos meses.

El gigante de los medios de comunicación francés Vivendi fue el primero en dar a conocer sus planes para sacar a bolsa su filial musical, Universal Music Group, después de que el sello de artistas como Taylor Swift o Lady Gaga, incrementara un 2,2% sus ingresos, hasta 1.809 millones de euros. La cotización se realizará en el mercado regulado de Euronext NV en Ámsterdam, con un objetivo mínimo de 30.000 millones de euros para el valor empresarial. Pero, además, el grupo francés pretende distribuir entre sus accionistas el 60% del capital social de Universal, pasando a controlar únicamente el 20%. Para llevar a cabo esta operación, cuenta con el respaldo de Tencent, que lidera un consorcio que controla un 20% de la firma.

La francesa Believe también espera debutar próximamente en la bolsa de valores de Euronext Paris y esta semana ya registró su oferta pública de venta. La compañía distribuye música poco conocida a través de plataformas como Spotify, Apple Music y Amazon, y busca expandir su alcance a nivel mundial. Believe trabaja con cantantes menos conocidos, aunque está detrás artistas con más discos vendidos en Francia, como el rapero Jul, y recientemente ha adquirido sellos musicales como el de hip hop alemán Groove Attack.

Pese a las expectativas por el estreno del grupo francés, la discográfica redujo su precio de salida y finalmente se estrenará con una recaudación de 300 millones de euros, en lugar de los 500 millones que había anunciado anteriormente. Su director ejecutivo, Denis Ladegaillerie, señaló que el objetivo más modesto no reflejaba ninguna falta de apetito por parte de los inversores y justificó la medida porque los accionistas no querían diluir más su participación.

Pero, más allá de los próximos estrenos, el apetito por el sector ya se refleja en la compañía japonesa HYBE, que gestiona uno de los grupos de K-pop más destacados, BTS. La firma, con una capitalización de 8.461 millones de dólares, se revaloriza más de un 68% desde el inicio del año. Durante el primer trimestre de 2021 registró 158,7 millones de dólares en ingresos y un beneficio de 14 millones.

Spotify y Apple Music rivalizan por las suscripciones

Este escenario refleja los esfuerzos de las compañías de música para sacar provecho del creciente valor de las canciones. El sector está experimentando un renovado crecimiento a medida que la popularidad del streaming ha revertido el impacto de unos años marcados por la piratería. Prueba de ello es el incremento de los usuarios de las plataformas. Spotify incrementó el número de usuarios mensuales activos entre enero y marzo un 24%, situándose en los 356 millones. De esa cifra, 158 millones eran usuarios de pago, un 21% más, mientras que 208 millones (+27%) usaron la aplicación de forma gratuita.

Spotify rivaliza con Apple Music por liderazgo en suscripciones, pero las cifras no son claras. La marca de los iphone notificó 660 millones de suscriptores en el primer trimestre de 2021, más de 40 millones más respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo esta cifra engloba a todos los abonados que pagan por cualquier servicio de la plataforma, no solo musical, por lo que no se puede determinar qué compañía ostenta el liderazgo.

El último dato confirmado, de julio de 2019, señalaba una base de datos mayor en Spotify que la de Apple Music, con 155 millones de usuarios de pago frente a los 60 millones del servicio de Apple, según datos de julio de 2019. Amazon Music, por su parte, cuenta con 55 millones de usuarios, según confirmó la compañía a Europa Press. El servicio de música por 'streaming' Apple Music retribuye con aproximadamente un centavo de dólar (0,83 céntimos de euro) a los artistas cada vez que uno de sus usuarios reproduce uno de sus temas en la plataforma.

Por detrás de estas plataformas se sitúa Amazon Music, que destaca que continúa "expandiendo su alcance internacional". Para ello, planea ofertas especiales en Francia, Italia, España e India. Aún así, el auge del mercado también está dando paso a otras plataformas. Otro estreno bursátil relacionado con las discográficas es el del servicio de 'streaming' del gigante de juegos chino NetEase. Se trata de otra plataforma musical que ofrece estos servicios y rivaliza en especial en China con los servicios musicales de Tencent. Esta unidad logró incrementar en 2020 sus usuarios de música mensuales a 181 millones, de los cuales el 9% fueron suscriptores de pago, señaló la propia compañía.