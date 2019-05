El 'sell in may' se impone en Asia: la crisis de Huawei se ceba con los índices

La crisis de Huawei se recrudece y los inversores optan por hacer suyo el tradicional 'sell in may' y por ponerse así a cubierto ante la inestabilidad global. Al veto al fabricante de móviles chino por parte de Google, Intel o Qualcomm se suma ahora el de Panasonic, Vodafone y BT (a través de su filial EE, primer operador de móviles en Reino Unido). De momento ni el Gobierno de Donald Trump ni el de Xi Jinping dan muestras de acercamiento y la renta variable asiática lo paga y los futuros no avanzan una situación mejor en Wall Street.

El secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, ha reconocido que no hay nuevos contactos programados para continuar con las negociaciones, aunque sí cree que es muy probable que los presidentes de EEUU y China, Trump y Xi, se reúnan durante la cumbre del G-20, que se celebra a finales de junio en Osaka (Japón).

El Hang Seng de Hong Kong se deja un 1,6%, el China A50 retrocede un 1,4%, mientras que el castigo para el principal índice de Shanghai es del 1,2%. El Nikkei de Tokio cierra con una caída cercana al 0,7%, mientras que el Kospi surcoreano pierde un 0,14%. Mientras, en Wall Street, el retroceso a esta hora sería del 0,8% para el tecnológico Nasdaq, según los futuros, que adelantan recortes del medio punto para el Dow Jones de industriales y para el S&P 500.

En lo que respecta al mercado de materias primas, el precio del petróleo pierde algo de fuelle: el barril de Brent, de referencia en Europa y para entrega en junio, cae al nivel de los 70,31 dólares con un descenso del 1%. El barril de crudo ligero se abarata hasta 60,85 dólares.

En medio de las tensiones entre Pekín y Washington, el dólar permanece en zona de máximos del año frente al yuan y fija su cambio en 6,9133 unidades. Se aprecia también en relación al euro, que cae hasta 1,1151 unidades tras hacerse públicas las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed).