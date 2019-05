"Las empresas dirigidas por mujeres son más rentables... y captan menos capital"

Red Capital Partners es un fondo de capital riesgo que invierte en empresas tecnológicas lideradas o co-lideradas por mujeres de Europa e Israel, algo habitual en Estados Unidos pero que no había llegado a nuestro país. De hecho, la venture capital ha lanzado un fondo para captar empresas que tengan fuente capacidad de crecimiento y expansión internacional, algo que está desaprovechado por las firmas de nuestro país y que pretemdem atacar.

Luz Ramírez, fundadora de Red Capital Partners, ha concedido una entrevista a La Información para abordar la estrategia de la compañía y resaltar que "estadísticamente se ha demostrado que las empresas dirigidas por mujeres reciben menos capital pese a ofrecer una mayor rentabilidad porque o no se entienden o hay ciertos prejuicios".

P. ¿Cuál es el verdadero motivo de la apuesta por empresas tecnológicas lideradas por mujeres?

R. Es una oportunidad de mercado muy importante de empresas espectaculares que no están siendo bien aprovechadas. La idea es demostrar que la diversidad de las compañías tiene unos resultados, económicamente, muy interesantes. El mensaje fundamental es demostrar que merece la pena, no es solamente un empoderamiento de las mujeres de pobrecitas, yo huyo del mensaje victimista porque no va de esto sino al contrario, hay oportunidad fantásticas desaprovechadas y vamos a demostrar que esto es así y se demuestra con la rentabilidad

Ponen el foco en empresas europeas e israelíes. ¿Por qué en Israel?, ¿Qué composición tendrá la cartera?

Israel porque he pasado más de diez años trabajando allí, es un mercado super interesante y con muchas oportunidades de inversión. De alguna manera, desde aquí no se accede de una manera sencilla y así hacemos un puente con dicha región.

Elegiremos siempre las mejores compañías independientemente de la geografía, pero al tener oficinas y presencia en España e Israel la mayor parte vendrán de allí. A día de hoy, aproximadamente el 40% vendrá de Israel, el 40% de España y un 20% del resto de Europa. Por ahí irán los tiros con España e Israel llevándose la mayor parte.

¿En qué fase está Red Capital y cuál es el tamaño de los fondos?

El tamaño objetivo es de 50 millones de euros y estamos cerca de realizar el primer cierre del fondo. La idea es empezar, en breve, a invertir en compañías.

¿Qué retornos de inversión esperáis en vuestras estrategias?

Lo que esperamos son las rentabilidades típicas de un fondo de capital riesgo. Multiplicar por cinco el capital comprometido, unas TIRs o rentabilidades de un 30%...

¿Qué comisiones aplicáis en la gestión de vuestros fondos?

Las inversiones, por su tamaño, son para inversores profesionales. La comisión de gestión que se cobra al fondo es un 2,5%, lo típico de este tipo de productos

¿Cómo habéis seleccionado a vuestro comité asesor y panel de expertos? Tenéis a Cabiedes, Derbaix, etc.

El consejo asesor es para gente que ha sido elegida porque tiene un conocimiento de la industria alto, nos dan acceso a tecnología ya que tenemos una persona de Microsoft y otra de Google, y la quinta persona está ahí por darnos acceso a un hub de emprendimiento y que viene del IESE. Se ha buscado acceso a industria, tecnología y al emprendimiento.

El panel de expertos tiene una función de ayudarnos a lo que es la evaluación o creación de valor de las empresas. Por eso tenemos inversores conocidos y nos pueden referenciar compañías. También hay gente experta en ciertos sectores como dos personas especializadas en agro-tech o food-tech. Ellos nos traen oportunidades, les pedimos opiniones, también tenemos en temas financieros, insurtech. Les pedimos su consejo y asesoramiento para casos puntuales.

Con unos consultamos cómo ven los sectores, la industria... a nivel de fondo mientras que el comité asesor está más focalizado en ayudarnos a la creación de valor como compañías.

¿Qué tipo de compañías tecnológicas integrarán las carteras?

Tenemos empresas de ciberseguridad, de fintech, de food-tech, comercio... estamos viendo que las compañías son muy variadas y no hay un sector que vaya a predominar. Creo que las compañías estarán dentro de esos sectores que hemos definido y buscaremos oportunidades en esas áreas ya que presentan unas altas perspectivas de crecimiento. Será variado y tendremos un poco de todo. Nuestro límite serán compañías tecnológicas, no encontrarás compañías de salud, por ejemplo.

¿Cuáles creéis que son las empresas pioneras o más relevantes del mundo de la tecnología lideradas por mujeres?

Yo no creo que haya un sector predominante. Hay empresas femtech, que sus productos están más enfocados a mujeres y trabajan más mujeres. Sin embargo, te puedo dar ejemplos de empresas en ciberseguridad, lo más opuesto a presencia de mujeres, que hay compañías lideradas por mujeres estupendas. No depende del sector sino de la persona y una persona puede ser la mejor en un sector y otra en otro sector.

En España, la mayoría de empresas están lideradas por hombres... ¿Crees que queda mucho por hacer en nuestro país?

Sí, queda mucho por hacer desafortunadamente. En Europa también pasa, en Israel también pasa... Falta todavía mucho por hacer y yo creo que la manera de que esto se dinamice es mostrando que hay compañías fantásticas lideradas por mujeres y la idea de este fondo es dar unas rentabilidad excelentes a nuestros inversores y tiene también el objetivo de demostrar que merece la pena que más inversores se animen a focalizarse en este tipo de compañías y también para que las nuevas generaciones vean modelos de mujeres de negocio exitosas, también de hombres, pero en este caso estamos hablando de las mujeres. Yo me puedo dedicar a temas de tecnología, ciberseguridad, hardware... no hay límites. Solo hay que trabajar y hacer las cosas bien.

La frase "El fondo sirve también para que las nuevas generaciones vean modelos de mujeres de negocio exitosas" El objetivo es dar una rentabilidad excelente

Creo que queda mucho por hacer pero las cosas están cambiando. Desde luego en los últimos años hay más concienciación y toca concretarlo y plasmarlo en proyectos que validen estas ideas. Todos tenemos en la mente de que lo importante no es el género sino que la persona sea buena en su trabajo.

¿Qué tamaño tienen las empresas en las que invertís?

Nosotros invertiremos en compañías que tengan el producto ya desarrollado, que el riesgo tecnológico si no se ha reducido completamente sí se ha minimizado. Esto se minimiza desde el momento en que tienes el producto en el mercado y hay compradores que validan ese producto y que tiene sentido. Nos gusta entrar en compañías que tengan producto y, por tanto, ventas para que haya una validación del producto y buscamos compañías que sean ambiciosas y con hambre de ser empresas internacionales, que quieran salir al extranjero, crecer y expandirse.

Otro de nuestros puntos importantes es que las empresas que invirtamos aquí en España serán compañías que ayudaremos a que consoliden mercado nacional y, sobre todo, a ayudarles en el proceso de internacionalización para llevarlas a otros países. Nuestro equipo es muy internacional, hemos trabajado en muchos países y es la imagen que queremos dar, de ayudarles a salir al extranjero y es nuestro punto fuerte, aparte de poder ayudarles a acceder a tecnología israelí.