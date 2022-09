Ethereum se la juega: el 'órdago' para batir a la cripto Bitcoin en septiembre

Mientras el mercado de criptoactivos navega por un profundo mercado bajista, el debate sobre el ganador del mañana sigue más vivo que nunca dentro de los que siguen el sector. Si para algunos Bitcoin es la representación cripto del oro, Ethereum sería lo más parecido a la generación de un nuevo internet propio. Cualquiera que quiera acuñar un nuevo token, lanzar una aplicación criptográfica o gastar 150.000 euros en NFT, probablemente use su red.

Más de 3.000 millones de dólares en volumen en transacciones fluyen a través de Ethereum diariamente, negociados en el token nativo de la red, Ether que, precisamente en los últimos meses, ha estado por encima de Bitcoin. Alrededor de 60.000 millones en criptoactivos se encuentran en su blockchain a través de aplicaciones de terceros. Aparte de Bitcoin, ninguna otra red es más crítica para la infraestructura cripto de cara a su futuro.

Jugar con Ethereum no es un asunto trivial. Sin embargo, los desarrolladores de la red no solo están a punto de ir más allá, sino que están cerca de revisar la mecánica de la red en una actualización que los más entusiastas llaman 'The Merge' (La Fusión). Esta modificación, programada para el 15 de septiembre, es un gran riesgo tecnológico y podría ser un momento transformador para las criptomonedas.

Compañías como Coinbase sentirán el impacto casi de inmediato. Y es probable que haya efectos dominó en toda la industria, afectando a todos los actores, desde a los criptomineros, hasta los fabricantes de chips como Nvidia, e inversores con algo de Ether en sus carteras. “La fusión es la actualización más significativa en la corta historia de las criptomonedas”, dice Sami Kassab, analista de la firma de análisis Messari. “Es similar a cambiar los motores de un avión en pleno vuelo. Un fallo en el código podría causar estragos en el ecosistema criptográfico”, añade.

Con años de desarrollo, The Merge puede ser la respuesta de las criptomonedas a los que son críticos que dicen que la industria representa un desperdicio de energía colosal. Ethereum, con un valor de mercado de casi 200.000 millones de dólares, ahora usa el mismo método de validación de transacciones que Bitcoin.

En ese proceso, conocido como 'proof of work', las computadoras compiten para resolver puzles criptográficos. La red llega a un consenso sobre el ganador, lo que demuestra que un bloque de transacciones es válido y debe sumarse a la cadena. El ganador, después, recibe recompensas en forma de Bitcoin. Una práctica conocida como minería.

Esto, no obstante, consume mucha energía y requiere una gran cantidad de trabajo informático y electricidad. Ethereum se construyó con el mismo sistema, y también consume mucha energía, ya que utiliza aproximadamente la misma cantidad de electricidad en un año que regiones como los Países Bajos.

El cambio a proof of stake

Ahora, los desarrolladores están desechando ese modelo y pasando a un sistema mucho más ecológico para procesar transacciones, llamado proof of stake. En lugar de minar, los usuarios de Ether usan sus tokens como garantía para validar las transacciones, "asignándolos" a la red a cambio de una rentabilidad, pagado en el token de Ether. Para entrar, un participante debe depositar 32 tokens de Ether, con un valor aproximado de 50.000 dólares, y ejecutar algún software. El sistema selecciona validadores al azar, como una lotería.

Los Exchange criptográficos y otras empresas ejecutan grupos de participación, lo que permite que cualquiera participe con cantidades más pequeñas de Ether. El cambio debería eliminar la minería de Ether. Al hacerlo, reducirá el uso de energía de Ethereum en más del 99%, según la Fundación de la compañía, lo que reducirá drásticamente la huella de carbono de la red.

Eso es solo el comienzo de un cambio de imagen más grande. Esto también debería reducir el volumen de Ether que se produce cada año. Y los desarrolladores están planeando más actualizaciones en los próximos años con el objetivo de aumentar el rendimiento de Ethereum y reducir sus comisiones. Idealmente, su objetivo es convertir a Ethereum en el Internet de las criptomonedas: una capa base para aplicaciones, servicios financieros y muchos más activos digitales como los NFT.

“Hoy hablamos de finanzas descentralizadas. En 10 años, si tenemos éxito, la gente simplemente lo llamará finanzas, punto final”, dice Justin Drake, investigador de la Fundación Ethereum que está ayudando con el proyecto. “Para casi cualquier transacción financiera, usarán Ethereum”, asevera.

Sin embargo, The Merge también puede tener problemas. Podría causar fallos, interrupciones o pérdidas de tokens a medida que la cadena de bloques actual de Ethereum se fusiona con una nueva blockchain, llamada Beacon. “Será necesario que una larga lista de elementos siga funcionando sin problemas después de la fusión para mantener a raya las vulnerabilidades y las liquidaciones”, dice Sean Farrell, responsable de activos digitales de Fundstrat Global Advisors.

El sector está pendiente

Hay mucho en juego porque gran parte de la industria cripto tiene interés en su rendimiento, desde intercambios como Coinbase hasta operaciones mineras, plataformas NFT y emisores de monedas estables. “Por lo general, cuando lanzas un cambio para un sitio web y se rompe no es el fin del mundo (...) pero en este caso, se puede perder mucho dinero”, dice Katie Talati, directora de análisis de Arca, una gestora de criptoactivos.

El efecto más inmediato podría estar en el precio de Ether. Desde mediados de junio, el token se ha disparado más del 50%, mientras que Bitcoin se ha mantenido estable. Ambos tokens han bajado un 60% este año, bajo la presión del aumento de los tipos de interés y la menor demanda de tecnología altamente especulativa.

Una fusión exitosa podría hacer que Ether esté listo para otro rally, dicen algunos analistas. Esto se debe en parte a que pasar al proof of stake debería reducir la emisión de tokens a alrededor del 0,5% anual, frente al 4,5% actual, lo cual podría hacer subir el precio.

“En el mercado actual, la oferta y la demanda están relativamente equilibradas”, comenta Steve Goulden, analista de Cumberland, el brazo criptográfico de la empresa comercial DRW Holdings. “Después de la fusión, habrá un déficit de suministro material”, señala.

Mientras tanto, la demanda podría aumentar a medida que los inversores inviertan sus tokens a cambio de una rentabilidad. Los inversores pueden ganar entre un 4% y un 8% con este mecanismo, según la cantidad de ingresos que genere la red y otros factores, tal y como explica Talati. Los fondos institucionales con el mandato de invertir en activos respetuosos con el medio ambiente también podrían comprar Ether a medida que las emisiones de carbono de la cadena de bloques dejen de ser un problema.