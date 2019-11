Euromillones: ¿Cuánto dinero puedes tener en 5 años si inviertes lo que juegas?

Y si este viernes, por esta vez, no juegas al Euromillones... Y si la semana que viene tampoco echas el boleto. Y si, por aventurar, tampoco lo haces a lo largo de los próximos meses... o años. Y si, en vez de eso, descubres que esos 2,5 euros por apuesta que dedicas (como mínimo) al sorteo cada martes y viernes puedes invertirlos y conseguir algo de rentabilidad 'extra' de aquí a cinco años. Con un cálculo a vuelapluma, si no gastases ese dinero tu cuenta o tu hucha engordarían 1.300 euros de aquí a 2024 por dejar de hacer una apuesta por sorteo y casi 5.000 euros si tu caso es el de quien gasta 10 euros (hace cuatro apuestas) cada martes y cada viernes en este juego de azar.

Únicamente invirtiendo esas dos cantidades en el Ibex 35 con dividendos obtendríamos una rentabilidad a 12 meses del 4,62%. En el primero de los casos (una inversión de 1.300 euros) al final de ese periodo habríamos conseguido 300,3 euros. Y tendríamos 1.155 euros más en el segundo de los escenarios, es decir, en el caso de que lo que solamos hacer sean cuatro apuestas por sorteo.

Los expertos consultados tienen claro que a la hora de invertir sería necesario tener en cuenta varias normas de oro. La primera es no precipitarse y la segunda, pedir consejo a un asesor. No colocar todos los huevos en la misma cesta, es decir, diversificar al máximo para no exponerse a los peligros de un único activo, menos aún en tiempos revueltos; así como no colocar todo el dinero de una sola vez, sino ir haciendo aportaciones periódicas a los activos por los que nos decantemos.

EL DATO Los españoles gastan 9.000 millones al año en loterías De acuerdo con los datos publicados por la Dirección General de Ordenación del Juego en su última memoria anual (2018), los españoles gastan la friolera de 9.000 millones al año en loterías (lo mismo que el Estado dedica cada mes a pagar las pensiones) y 2.160 en los sorteos y ‘rascas’ de la ONCE.

En el entorno actual de tipos ultra bajos, un inversor conservador puede optar por fondos de inversión fáciles de entender y que ofrezcan un retorno absoluto. En opinión de José María Luna, de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, la gestora Dunas ofrece dos opciones interesantes: el Dunas Valor Prudente ofrece una rentabilidad del 1,57% (es el más conservador de los dos) y el Dunas Valor Equilibrio, algo menos conservador, que ofrece una rentabilidad del 4,6%. En ambos casos el objetivo es conseguir "un retorno absoluto cuando las cosas vienen mal y conseguir algo de rentabilidad cuando vienen bien", apunta.

La gestora del Deutsche Bank cuenta, según explica Luna, con otro producto similar, el DWS Concept Kaldemorgen, que es muy global, mixto de bolsa y "con vocación defensiva para protegerse en momentos malos", según explica. Ofrece una rentabilidad del 11,6%. De otra gestora, Tikehau y con la misma vocación recomienda el Income Cross Assets, con una filosofía sostenible, pues incluye empresas socialmente responsables. Su rentabilidad es del 8,58% a un año y del 3,49% a cinco años.