Dónde y cómo invertir el Euromillones si te ha tocado el bote de los 190 millones

Este viernes se celebra uno de los sorteos de lotería en España con más dinero en juego: hasta 190 millones para el afortunado que dé con la combinación de cinco números y dos estrellas que resulte ganadora. El pasado martes ya hubo tres acertantes de segunda categoría (ninguno de ellos en nuestro país) que van a cobrar cada uno algo más de 5 millones de euros cada. Pero... y si ahora le toca a usted. Cómo y dónde invertir una cantidad millonaria en un momento de incertidumbre como el actual con los vaivenes en las bolsas, los depósitos ofreciendo rentabilidades irrisorias y buena parte de la deuda en negativo.

En La Información hemos pedido consejo a José María Luna, de Luna-Sevilla asesores patrimoniales y a Pablo Martínez Bernal, responsable de relación con inversores de la gestora francesa Amiral.

1. Planificar es de sabios

Darse un tiempo y asesorarse puede evitar decisiones irracionales... y más de un disgusto

Para evitar tomar decisiones en caliente, los expertos consultados por La Información recomiendan no tocar el dinero del premio en un plazo de tiempo que puede ser incluso de un mes. Evitar ponerse nervioso (en la medida de lo posible), tratar de no hacer compras compulsivas y de no salirnos de nuestro cauce habitual de gastos. Se trata de que las decisiones que tomemos en nuestra nueva situación sean lo menos irracionales posible. Así, apuestan por buscar asesoramiento financiero, pero también por formarse e informarse. "Hay estudios que demuestran que es muy habitual que la gente malgaste o pierda todo lo ganado en poco tiempo por ser un dinero que se ha obtenido sin esfuerzo", apuntan.



Una vez que hayamos comenzado a invertir, conviene no colocar todo el dinero de una sola vez, sino ir haciendo entradas escalonadas o aportaciones periódicas a los activos por los que nos decantemos. Esta estrategia nos permite promediar a la baja, es decir, lograr el precio medio de entrada más atractivo.