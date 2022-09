La Fed aprieta las tuercas de Wall Street: el S&P 500 pude descender un 20% más

Encontrar los suelos de mercado para muchos es una tarea casi de brujería. Anticiparse a lo que puede suceder es de tirar de bola de cristal. No obstante, los indicios macroeconómicos y los datos del pasado pueden mostrar algunas tendencias que pueden servir de referencia. Así lo señalan algunos analistas que, prevén, que la tendencia actual de Wall Street podría romper a la baja con los eventos que pueden estar por venir.

El denominador común de estos análisis parece claro: podría pasar mucho tiempo antes de que la economía encuentre el camino de regreso a un entorno inflacionario 'normal', y aunque muchos se sienten seguros con una estrategia de comprar y mantener en el S&P 500, incluso eso podría ser demasiado peligroso en este momento a corto plazo. Es lo que describe Savita Subramanian, responsable de estrategia cuantitativa y de renta variable de Estados Unidos en Bank of America Securities: “Lo peor que se puede tener es el S&P 500 con una gran exposición ahora”.

“Si tienes un horizonte temporal de 10 años, mantener la exposición al S&P 500 y esperar puede bridar una rentabilidad interesante durante esta próxima década” asegura el experto del banco estadounidense. “Pero si estás pensando en lo que sucederá entre ahora y los próximos 12 meses, no creo que hayamos tocado fondo”, añade Subramanian.

Se trata de una visión con la que coincide el resultado de la última encuesta a inversores realizada por Deutsche Bank. Menos de uno de cada 10 inversores espera que el S&P 500 ya haya tocado fondo en lo que va de 2022. Más de la mitad de los encuestados, el 58%, prevé que el suelo de mercado se alcance el próximo año o más adelante.

El índice S&P 500 registró mínimos el pasado 16 de junio por encima de los 3.600 puntos. Según este reciente sondeo, ahora la mayoría considera que puede venir 'más dolor por delante', como lo ha expresado la propia Fed. En septiembre, el 74% de los operadores anticipa que los mercados llegarán primero a 3.300 puntos, un ligero aumento con respecto al 72% que esperaba lo mismo en junio. Después de eso, algunos esperan que el S&P 500 alcance los 4.500 puntos. Pero eso ya es harina de otro costal.

Según Jeff Bierman, el que fuera analista técnico jefe de mercados de TD Ameritrade entre 2007 y 2015, a las acciones les queda un trecho para tocar fondo. Un suelo de mercado que llegaría cuando la inflación descienda hacia los umbrales del 4,5%. Todavía no está claro qué nivel de inflación considerará aceptable la Fed antes de que esté dispuesta a flexibilizar la política monetaria, pero su objetivo declarado a largo plazo es del 2%.

Hasta entonces, las acciones tienen más desventajas, según Bierman. Eso se debe principalmente a que las compañías más importantes del mercado, muchas de los cuales forman parte de las llamadas "FAANG", todavía están sobrevaloradas. “Dado que en conjunto suponen una parte tan grande del mercado (las cinco principales acciones del S&P 500 representan el 20% del índice), arrastrarán al resto de la bolsa a la baja”, cree Bierman.

“Tienes que causar dolor a Apple, Amazon, Microsoft, Tesla y Google”, asegura el analista. “Están desconectados de sus valoraciones a largo plazo. Apple tiene una caída secuencial en sus ventas y beneficios y las acciones simplemente suben. No tiene absolutamente ningún sentido”, profundiza. Cuando todo esté dicho y hecho, Bierman opina que el S&P 500 tocará fondo entre 3.000 y 3.300 puntos. Esto representaría una caída superior al 20% adicional sobre los niveles actuales. Justo en línea con la previsión de la media de los inversores encuestados por Deutsche Bank.

La posición de la cartera

Bierman dice que no tiene un cronograma particular sobre cuándo se desarrollará este escenario, pero señala que el mercado bajista promedio “dura entre 14 y 18 meses”. Según esta base estadística, el final del recorrido a la baja llegaría para Wall Street, mínimo, en el mes de febrero del 2023 en adelante. Eso sí, las estadísticas son tendencias pasadas, no futuras. Siempre pueden existir excepciones.

Con este contexto, los inversores que esperan que la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años llegue al 5%. Los mercados han estado agitados en previsión de los próximos movimientos de política monetaria de la Fed. Una situación que está cambiando la orientación de muchos analistas.

“Los inversores deberían mirar a otros sectores”, dice Subramanian, que particularmente se centra en aquellos que están fijando precios en un escenario de recesión peor que “lo que probablemente veamos” y áreas como “energía, atención médica e industrias selectas, que continuarán beneficiándose de altos y bajos precios”.

“Los mejores lugares para estar dentro del complejo industrial son algunas de las áreas de automatización… ahí es donde las empresas están gastando dinero a medida que la inflación laboral ha comenzado a asomar la cabeza”, apunta. “Como hemos visto que las empresas traen empleos a Estados Unidos, en realidad están incentivadas a automatizar más procesos que cuando podían simplemente deslocalizarse y pagar mano de obra súper barata en otras partes del mundo”, termina.