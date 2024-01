El feo final de la 'Spacmanía' en EEUU deja 46.000 millones en pérdidas a inversores

El idilio de Wall Street con las denominadas empresas de cheque en blanco (SPAC), la tendencia financiera que llevó a las compañías al mercado de valores durante la pandemia de Covid-19, terminó en 2023 con una serie de grandes quiebras y pérdidas aún mayores para los accionistas. Según datos recopilados por Bloomberg, al menos 21 empresas que salieron a bolsa fusionándose con compañías de adquisición de propósito especial, o SPAC, quebraron este año. Tomando como referencia sus máximos de capitalización de mercado, estas operaciones fallidas acumulan la pérdida de más de 46.000 millones en valor total en bolsa.

Los fracasos empresariales abarcan desde startups en el campo de los vehículos eléctricos hasta empresas agrícolas visionarias. Las empresas de cheque en blanco lograban impulsar a sus objetivos al mercado público incluso cuando carecían de estados financieros bien formados, afirmó Gary Broadbent, un ejecutivo que guía a la antigua SPAC AppHarvest Inc. en su liquidación. "Muchas no estaban 'listas para la hora estelar', aseguró. Algunas eran más prometedoras que otras, pero todas atrajeron los dólares de inversores atrapados en la locura de las SPAC, incluidos los traders pequeños y medianos. Muchos accionistas ahora demandan a los patrocinadores y promotores de esas SPAC por sus pérdidas.

Las quiebras más grandes de SPAC incluyeron la del proveedor de espacios de trabajo flexibles WeWork Inc., que ostentaba un valor de mercado de 9.400 millones de dólares después de salir a bolsa en 2021. Se acogió al Capítulo 11 (quiebras) el mes pasado con planes de deshacerse de alquileres de costosas oficinas. Los fabricantes de vehículos eléctricos Proterra Inc. y Lordstown Motors Corp. también tenían valores de mercado significativos, alcanzando 3.700 millones y 5.000 millones, respectivamente, antes de declararse en quiebra a principios de este año.

Muchas de estas empresas buscaron protección de sus acreedores menos de dos años después de salir a bolsa. La empresa de software Near Intelligence Inc. presentó el Capítulo 11 en diciembre, menos de 9 meses después de que sus acciones debutaran en el Nasdaq. Por supuesto, muchos predijeron la ola continua de quiebras. Los críticos llamaron a la locura de las SPAC una burbuja poco después de que comenzara. Salir a bolsa mediante un SPAC (empresa cotizada de capital pero sin actividad) históricamente ha sido más rápido y ha enfrentado menos escrutinio que las ofertas públicas iniciales tradicionales.

Durante el auge, las compañías seleccionadas por empresas de cheque en blanco a menudo también hacían proyecciones más optimistas sobre la trayectoria de sus negocios de lo que se vería en procesos de OPV convencionales. Además, los sponsors o patrocinadores de esas SPAC tenían incentivos para completar fusiones aunque no fueran bien. Los inversores iniciales podían canjear acciones de SPAC a 10 dólares si no les gustaba el acuerdo, entre otras cosas.

"La emoción por las acciones virales y la promesa de valoraciones altas alentaron a las empresas privadas a completar fusiones de cheque en blanco a un ritmo rápido", comentó Usha Rodrigues, profesora de derecho en la Universidad de Georgia que ha estudiado las SPAC. El resultado fue un exceso de SPAC que Rodrigues describió como 'una bomba de tiempo' de fracasos corporativos que se materializó en 2023. 'Todos deberían haber visto venir este precipicio', añadió.

Más problemas

Es probable que haya más problemas en camino a medida que las tasas de interés más altas afecten los balances de las empresas. Según datos compilados por Bloomberg a mediados de diciembre que estiman las necesidades de efectivo de una empresa, alrededor de otras 140 antiguas SPAC probablemente necesitarán más financiamiento en el próximo año para seguir operando.

Las empresas SPAC también tenían más probabilidades que sus pares corporativos de plantear dudas sobre su futuro, según Hudson Labs, una firma de software de investigación de inversiones que analiza presentaciones regulatorias. Casi el 44% de las empresas SPAC que presentaron informes anuales en 2023 han reportado advertencias sobre la marcha de su negocio en comparación con aproximadamente el 22% de las empresas no-SPAC, señalaron desde Hudson Labs.

Demandas legales

Algunos accionistas esperan que las demandas legales puedan ayudar a recuperar sus pérdidas. Los accionistas de Lordstown acusaron a los patrocinadores detrás de su SPAC de exagerar la demanda de su camión insignia Endurance. Mientras Lordstown se preparaba para salir a bolsa en 2020, la empresa alardeaba de una acumulación de 38.000 pedidos previos de vehículos. Pero a diferencia de Tesla Inc. y otros competidores, Lordstown no requería un depósito y los accionistas afirman que los empleados de la empresa sabían que esos pedidos elevados de Endurance probablemente no se convertirían en ventas reales.

Las acciones de Lordstown cayeron después de que el vendedor en corto Hindenburg Research acusara a la empresa de exagerar la demanda del Endurance. Lordstown nunca vendió cerca del número de camiones Endurance que una vez proyectó. Después de que la empresa presentara el Capítulo 11 en junio, su director financiero declaró que la empresa había vendido menos de 40 vehículos.

Los directivos de Lordstown y su patrocinador de SPAC han negado irregularidades. La declaración de proxy del fabricante de vehículos reveló que los pedidos previos de Endurance no eran vinculantes y no requerían depósitos, afirmó la empresa. Los accionistas de Lordstown recibieron suficiente información para decidir por sí mismos si las acciones valían el riesgo, afirmaron.

Los reguladores federales han sido lentos para responder a la locura de las SPAC, incluso cuando Gary Gensler, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), ha sido muy crítico con este tipo de tendencia en Wall Street. En marzo de 2022, la SEC propuso nuevas reglas que requerirían información adicional y transparencia sobre patrocinadores y fortalecerían las protecciones para los inversores. Poco después, gigantes de Wall Street comenzaron a distanciarse de acuerdos que involucraban a empresas de cheque en blanco y el flujo de SPAC se secó. Pero los fracasos continúan. Justo la semana pasada, Bird Global., la empresa cuyos scooters eléctricos una vez cubrieron las aceras de las principales ciudades, se acogió al Capítulo 11 y sumó otra víctima a la serie de quiebras de la Spacmanía.