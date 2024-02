Galán (Iberdrola) carga contra el exceso de impuestos en España: "No tiene sentido"

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha criticado la abundancia de impuestos diferentes en España, con 40 tributos distintos, y ha reiterado que mantener el impuesto extraordinario del Gobierno sobre los ingresos de las empresas energéticas "carece de sentido, no tiene ninguna lógica" y, de hecho, lamentó que se presentó como temporal y ahora es permanente. "Es el único país que lo mantiene", aseguró el primer ejecutivo de la eléctrica ante los planes del Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) y Yolanda Díaz (Sumar) para extenderlo.

"Cuando cerramos las cuentas y vi las cifras, me quedé impresionado. Pagamos más impuestos en España que nuestros gastos de personal, costes financieros o de mantenimiento juntos... Algunos impuestos son temporales, pero otros permanecen como la tasa sobre ingresos. No tiene sentido. En cualquier caso, es algo que no tiene sentido. Pagamos 38 impuestos diferentes, 18 central y otros 20 regionales... bueno, en realidad 22", se quejó Galán sobre la maraña fiscal que afronta la empresa.

Iberdrola realizó una aportación histórica a las arcas públicas de casi 9.300 millones de euros, un 24% más que en 2022, sin embargo, el pago de impuestos en España creció a un ritmo del 35% anual, hasta 3.500 millones de euros. Es el primer país en tributos, seguida de Brasil (2.530 millones), Estados Unidos (1.261 millones), Reino Unido (1.119 millones) y México (310 millones).

Durante la conferencia con analistas para presentar los resultados del año 2023, Galán opinó que esta situación "no tiene parangón con lo que ocurre en el resto del mundo" y que España debería "estar completamente alineada con otros países europeos y de fuera de la Unión Europea, ya que queremos que este país sea completamente atractivo".

Por otra parte, Galán señaló que los activos regulados se mantuvieron constantes en España, en 9.300 millones de euros, afectados por el límite regulatorio a la inversión en redes eléctricas, algo que solicitó cambiar de inmediato. En este sentido, señaló que se trata de una ley que tiene una década y que se basa en algo que "no tiene mucho sentido", como relacionar el PIB con la inversión en redes. "Desde mi punto de vista como ingeniero, no tiene ningún sentido; no sé qué opinan los economistas, pero el PIB y la red eléctrica no guardan relación", afirmó.

No obstante, consideró que se comienzan a ver "algunos signos positivos", después de que el Gobierno haya abierto la posibilidad de reconsiderar este límite y el regulador haya iniciado la revisión de la tasa de retribución, "que es baja en comparación con otros países, para el próximo período regulatorio", añadió. "Pero no basta con decirlo. No solo hay que modificar el límite para que la inversión en redes sea atractiva; con las normas actuales, si no se modifican, el atractivo de las inversiones en redes es muy bajo", concluyó.