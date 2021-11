IAG, Aena y Amadeus arrastran al Ibex contagiadas por las nuevas restricciones

El Ibex 35 suma su cuarta sesión en negativo y registra su peor sesión en tres semanas arrastrada por los valores turísticos que se ven penalizados por las nuevas restricciones para frenar los nuevos contagios de Covid-19 que amenazan con una nueva ola en Europa. Las pérdidas también se extienden a otros sectores ante la incertidumbre sobre el impacto en el crecimiento de las medidas.

Alemania se sumó a otros países europeos para aplicar medidas, en este caso contra los no vacunados, después de que la incidencia en el país marcó un máximo en doce días consecutivos. Además, Austria ha impuesto un confinamiento a su población general a partir del lunes. Hasta ahora, las medidas adoptadas, entre otras restricciones al movimiento de los no vacunados, no han frenado el aumento de los contagios.

Ese escenario lastra las expectativas de recuperación, en especial, del sector turístico, ya dañado por la menor actividad en los últimos meses. Como consecuencia, IAG se desploma un 4% pasado el mediodía, aunque las caídas han llegado a superar el 5% momentos antes. Aena también sufre del 2,6%, mientras que el proveedor de soluciones tecnológicas para la industria turística Amadeus, cede un 2,5%. Meliá Hotels, aunque más moderada, también se deja un 1%. Además, en el Mercado Continuo, otra turística, Edreams Odigeo, pierde más del 5%.

La situación también afecta a otros sectores susceptibles al riesgo económico, como es la banca. Santander cae un 2,5%, mientras que Banco Sabadell lo hace un 2,3%, pese a que comenzó la sesión en positivo ante las posibilidades de fusión con BBVA, que dejó caer su presidente Carlos Torres. Caixabank también cae un 2% y Bankinter un 1,9%. BBVA, por su parte, modera sus pérdidas al 1%, tras desplomarse este jueves un 6% por la situación de inestabilidad en Turquía.

Las caídas pronunciadas arrastran al Ibex 35, que inició la sesión en positivo, pero que pasado el mediodía pone en peligro la cota de los 8.800 puntos. El selectivo español comenzó la semana por encima de los 9.000, pero tras cuatro semanas consecutivas de pérdidas acumula un retroceso del 3,2%.

Según el analista de IG Diego Morín -en declaraciones a Efe- "el Ibex 35 vuelve a sentir la presión bajista arrastrado por las empresas vinculadas al turismo, ya que el incremento de contagios en algunos países europeos pone en alerta a los inversores".

Junto a los rebrotes, en el mercado pesa la elevada inflación. En la sesión de este viernes, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, advirtió de que no es conveniente "retirar los estímulos monetarios de forma prematura en la zona del euro" porque la elevada inflación actual remitirá. Asimismo, reiteró que "es muy poco probable que se den las condiciones para subir los tipos de interés el próximo año".

El Ibex 35 registra el peor comportamiento de la sesión en Europa, pero las pérdidas también se acentúan en el resto de bolsas. Alemania pierde un 0,3%; París, un 0,5%; Londres, un 0,6%; y Milán, algo más del 1%.