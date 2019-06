El Ibex pierde los 9.100 penalizado por la banca y a la espera de la reunión de la Fed

Las bolsas europeas han abierto con ligeras pérdidas, que en el caso del Ibex 35 le hacen alejarse de la cota psicológica de los 9.200 puntos y le hacen perder los 9.100 al retroceder por encima del 0,5%. Los inversores optan, nuevamente, por refugiarse en la deuda pública con el bono a diez años español en el 0,520%. La jornada, no obstante, estará marcada por su reducida actividad ya que muchos inversores estarán pendientes de conocer el resultado de la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC), cuyo resultado se conocerá el próximo miércoles por la tarde.

A la incertidumbre de la reunión se suma otro riesgo geopolítico: Irán. A la posibilidad de que realizara los ataques a los petroleros de hace unos días se le añade la advertencia de que su programa nuclear superará el límite fijado de uranio enriquecido, lo que ha provocado que Donald trump envíe nuevos militares a la zona.

Juan José Fernández-Figares, director de análisis de Link Securities, ha señalado que "el mercado espera mucho de la reunión del FOMC y que si, finalmente, la Fed no cumple con las expectativas de los inversores y no deja claro que tiene intención de bajar sus tipos de interés de referencia en el corto plazo, tan pronto como en la reunión del FOMC de julio, las bolsas van a girar con fuerza a la baja. Difícil papeleta, por tanto, la de la Fed, que se encuentra ante un mercado que ya ha descontado las primeras rebajas de tipos oficiales en 10 años, algo que no estaría justificado del todo por el estado actual de la economía estadounidense, en la que, como se pudo comprobar el viernes tras la publicación de las cifras de ventas minoristas de abril y mayo, el consumo privado sigue fuerte".

Bancos. El sector tiñe de rojo el selectivo al liderar las caídas. Todos retroceden por encima del punto porcentual, con Santander cayendo un 1,15% y BBVA un 1,2%. El más bajista es Bankia que retrocede por encima del 2%.

Telefónica y Atresmedia. Descuentan dividendo en la sesión de este jueves. La 'teleco' pagará un dividendo ordinario de 0,20 euros que pagará el 20 de junio, al igual que el grupo de comunicación, que repartirá 0,25 euros por título. La primera sube un 0,45%, hasta los 7,215 euros por acción, mientras que la segunda avanza en torno a un 0,6%.

Indra. Continúa como la más penalizada al caer este miércoles alrededor de un 3% y se suma al desplome del 7% que vivía el lunes tras reconocer que está negociando para tomar una participación de control en el grupo ITP.