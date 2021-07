El furor por las NFT: ¿la próxima gran tendencia o solo un destello temporal?

La fiebre por los NFT durante este año parece que no ha hecho comenzar, aunque surgen dudas sobre si es una oportunidad real de inversión o si se trata de una moda pasajera que puede terminar por apagarse. Pero… ¿En qué consiste este tipo de activos y qué es lo que está llamando la atención en la actualidad?

NFT son las siglas en inglés de token no fungible. En Economía, un activo fungible es algo con unidades que se pueden intercambiar fácilmente, como dinero. Con dinero, uno puede intercambiar un billete de 10 euros por dos de cinco y tendrá el mismo valor. Sin embargo, si algo no es fungible, eso es imposible: significa que tiene unas propiedades únicas, por lo que no puede ser intercambiado.

Podría ser una casa, o una obra de arte como la Mona Lisa, que es única. Uno podría realizar una fotografía de la pintura o comprar una copia, pero solo existirá un cuadro original. Si le sacas una foto al cuadro original, con la mejor cámara posible, y luego usas al mejor pintor para reproducirla con exactitud, es muy probable que quede perfecta, pero jamás será la de Leonardo da Vinci.

En definitiva, los NFT son un activo “inimitable” en el mundo digital que puede ser comprado y vendido como cualquier otro tipo de propiedad, pero no tienen forma tangible en sí mismos. “Son activos digitales únicos que se verifican a través de la tecnología blockchain, lo que otorga a los compradores certificados de autenticidad y propiedad; producen tokens digitales únicos, no intercambiables, y se pueden comprar y vender como cualquier otro activo, pero no tienen forma física”, describe Nigel Green, fundador y director ejecutivo de deVere Group.

En este sentido, los NFTs han despegado durante los primeros meses del 2021. Muchos artistas se han lanzado a vender sus obras utilizando la tecnología blockchain. Al mismo tiempo, numerosas voces se han alzado para denunciar que el crypto art es un claro enemigo del medioambiente.

Desde el nacimiento de Bitcoin en 2009, el sector de la blockchain y las criptomonedas ha experimentado un fuerte crecimiento. Actualmente, la capitalización de mercado de todo el sector cripto es de casi 2,5 billones de dólares. Sin embargo, este aumento de la creación y captura de valor ha llegado con una creciente crítica por el impacto medio ambiental que genera todo este ecosistema.

Así, algunos expertos consideran que los inversores tradicionalistas que descartan las NFT, la nueva clase de activos digitales que arrasa en el mundo del arte, la moda, la música y el deporte, se engañan a sí mismos si creen que son una moda pasajera. Un número creciente de marcas establecidas a nivel mundial se están involucrando cada vez más en el mercado de NFT, incluidas organizaciones de gran dimensión como la propia NBA o Sotheby's.

Esta última, la casa de subastas tradicional, realizó una subasta de tres días de NFT por un artista anónimo recientemente. Mientras tanto, el mes pasado de Christie vendió "Everydays - The First 5000 Days", una obra de arte digital en formato JPEG de un artista conocido como Beeple, por 69,3 millones de dólares, que es la tercera obra de arte más cara jamás vendida por un artista vivo. Por tanto, la respuesta virtual sobre las NFT es muy real. “Pueden ser una novedad en este momento, pero tiene sentido que, con el ritmo vertiginoso de la digitalización de nuestro mundo, los activos digitales serán cada vez más valiosos”, apunta Green.

Los motivos del atractivo de los NFT

Pero la demografía también está del lado de las NFT. “Los millennials, y especialmente la generación Z, tienen vidas digitales y es natural querer llevar las representaciones digitales de marcas de lujo, música y arte a estos mundos, y ahora pueden hacerlo”, añade Green. La gran transferencia de riqueza es otro factor. Según algunas estimaciones, 68 billones de dólares en riqueza pasarán de los 'baby boomers', la generación más rica de la historia, a sus hijos y otros herederos durante las próximas dos décadas.

Asimismo, otro motivo clave por la que las NFT llegaron para quedarse es que están cambiando positivamente los modelos de negocio, especialmente en las industrias creativas. “Los artistas y músicos, por ejemplo, pueden proporcionar experiencias virtuales mejoradas para coleccionistas y compradores, pueden probar si sus obras son falsificadas y pueden incluir criterios para obtener certificados cada vez que sus obras se revendan en el futuro”, asegura Green.

Eso sí, esta situación llega con una señal de alarma bajo el brazo. Las NFT son el nuevo activo digital más popular, pero los inversores deben tener extrema precaución. Es un mercado muy joven y poco maduro. “Dicho esto, los que descartan las NFT de plano probablemente habrían sido las personas que anteriormente descartaban a los minoristas en línea como Amazon y las monedas digitales como el Bitcoin”, sentencia Green.