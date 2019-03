Las bolsas echan el freno de mano a la espera de si Londres vota un Brexit duro

Las bolsas han echado el freno de mano ante la fuerte incertidumbre que rodea al Brexit. El Parlamento británico vuelve a votar esta noche y los inversores optan por la cautela. Una vez que ayer rechazaron el nuevo acuerdo sellado por la primera ministra, Theresa May, y las autoridades europeas, los diputados deberán pronunciarse ahora sobre si quieren una salida forzosa, sin acuerdo, el próximo 29 de marzo.

Entre los analistas ésta opción, abrupta y unilateral, ha ido perdiendo peso, puesto que consideran que traería consigo un suicidio económico para Reino Unido, empezando por su moneda, que a corto plazo podría desplomarse un 8%. La esterlina no parece estar en ese escenario y de momento araña valor tanto al euro como al dólar. Se aprecia un 0,7% frente al euro por encima de 1,16 unidades; y sube casi un punto porcentual en su cruce frente al billete verde, hasta 1,318 dólares.

En caso de que la Cámara decida esta noche que no quiere una salida sin acuerdo, la siguiente votación tendrá lugar mañana y en ella los parlamentarios deberán decidir si quieren pedir una prórroga a Bruselas para fijar una fecha de desconexión más allá de ese 29 de marzo. Desde Amundi consideran que el mercado entendería como "aceptable" toda moratoria que no exceda de los tres meses porque cualquier aplazamiento más allá de ese periodo generaría aún más incertidumbre.

También en este punto existe el consenso de que el Parlamento pedirá más tiempo a los Veintisiete, puesto que lo contrario implicaría también un Brexit 'duro', en tanto que no habría tiempo de negociar un nuevo acuerdo con Bruselas. Hay que tener en cuenta, además, que cualquier extensión del Artículo 50 tiene que contar con el respaldo unánime de los Veintisiete, algo que no parece sencillo a priori.

Desde ActivTrades no descartan, por ello, que Reino Unido se vea obligado a dar marcha atrás y a convocar un nuevo referéndum para decidir si finalmente quiere salir o no de la UE. Esta posibilidad traería consigo, según los expertos, la convocatoria también de elecciones y la defunción política de Theresa May, así como una enorme fractura social.

La opción del 'Remain' podría suponer un revulsivo para las bolsas, al menos en el corto plazo, puesto que el escenario general mantiene a los inversores pendientes también de la desaceleración económica y de la guerra comercial. De momento, el Ibex 35 apenas avanza dos décimas y se mantiene por encima de 9.183 puntos; los avances se extienden al resto de grandes índices europeos y rondan el medio punto en el caso del Ftse londinense.