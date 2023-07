La libra británica se enfría frente al euro y el dólar después del alivio en la inflación

Alivio inflacionario para Reino Unido. La economía británica experimentó una desaceleración más rápida de su índice de precios con lo que abandona la zona de máximos de cuatro décadas donde se movía. Según informó la Oficina Nacional de Estadística británica (ONS), la tasa de inflación interanual en el Reino Unido se situó en el 7,9% durante el pasado mes de junio, tres décimas mejor de lo esperado.

Esto representa una disminución en comparación con el aumento del 8,7% registrado en mayo y marca el nivel más bajo de inflación desde marzo de 2022. La lectura inflacionaria registra la primera sorpresa a la baja, positiva, en cinco meses y el mayor desajuste desde julio de 2021, por debajo del 8,2% previsto por el consenso de economistas compilado por Bloomberg.

"La moderación de las tasas de inflación anual en junio de 2023 reflejó principalmente cambios de precios en la división de transporte, en particular para los combustibles para motores. También se destacaron los efectos a la baja de alimentos y bebidas no alcohólicas, muebles y menaje, y restaurantes y hoteles. No hubo grandes efectos compensatorios al alza", señala la autoridad estadística.

La libra se debilita frente al dólar y el euro con caídas del 0,7% porque los inversores han recortado de forma instantánea sus apuestas de un nuevo aumento agresivo de las tasas de interés por parte del Banco de Inglaterra. En concreto, el tipo de cambio descendía a 1,153 euros y 1,294 dólares.

"La historia principal hoy es que la inflación es más baja de lo esperado, lo que alimenta la narrativa de que lo peor ha pasado. El Banco de Inglaterra espera que esto haga que los líderes empresariales y otros reduzcan sus expectativas de inflación futura, lo que luego podría cumplirse por sí mismo", señaló Kitty Ussher, economista de la patronal de directivos Institute of Directors, según Bloomberg.

En el sexto mes del año, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 17,3% en términos interanuales, en contraste con el incremento del 18,3% del mes anterior.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) subyacente, que excluye la volatilidad de los precios de la energía, alimentos, alcohol y tabaco, se moderó en junio al 6,9%, dos décimas menos en comparación con mayo.

En mayo, el IPC subyacente había alcanzado su nivel más alto desde marzo de 1992. En términos mensuales, los precios experimentaron un aumento del 0,1% en el sexto mes del año, en contraste con el incremento del 0,8% registrado en mayo.