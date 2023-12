La mayor fortuna de las cripto se dispara en 25.000 millones antes de pisar la cárcel

Changpeng Zhao, cofundador y ex CEO de Binance.

Puede que el próximo año acabe en prisión después de declararse culpable de cargos criminales en Estados Unidos en noviembre, sin embargo, el 2023 tuvo un aspecto positivo para Changpeng Zhao, ex director ejecutivo de Binance Holdings Ltd.: su riqueza estimada aumentó casi 25.000 millones de dólares este año.

A pocos días para el cambio de año en el que Bitcoin se recuperó más del 160% tras un colapso del mercado en 2022, Zhao encabeza una lista de empresarios de criptomonedas cuya riqueza estimada se disparó en 2023, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. El CEO de Coinbase Global Inc., Brian Armstrong, y los hermanos gemelos Cameron y Tyler Winklevoss también vieron cómo miles de millones de dólares se sumaron a sus fortunas.

"Invertir en criptomonedas no es para los débiles de corazón; se necesita estar preparado para las espectaculares subidas y bajadas", aseguró Campbell Harvey, profesor de finanzas en la Universidad de Duke, quien estudia los mercados de activos digitales. "Hay una razón por la que estos inversionistas son multimillonarios, y no es suerte. No se sienten tentados a vender sus activos en mercados a la baja. Creen en las oportunidades a largo plazo que ofrece este espacio".

El crecimiento en la riqueza de Zhao, quien es conocido por sus iniciales CZ, es más de cinco veces el importe de las multas por 4.300 millones de dólares que Binance acordó pagar a las autoridades estadounidenses. Su fortuna, actualmente estimada en más de 37.000 millones de dólares, se deriva de su participación mayoritaria en Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, que él fundó.

A pesar de que Binance ha perdido parte del mercado este año, el exchange se ha beneficiado de aumentos en los volúmenes de operaciones que acompañaron a la recuperación en los mercados de criptomonedas. Zhao, quien no respondió a una solicitud de comentarios para esta historia, también posee algunos Bitcoin y la propia moneda de Binance, BNB, aunque esas tenencias no se incluyen en el Índice de Multimillonarios.

En noviembre, él y Binance se declararon culpables de lavado de dinero y violaciones de sanciones estadounidenses en un amplio acuerdo con Estados Unidos que permite que el exchange de criptomonedas siga operando. Zhao también acordó pagar personalmente una multa de 50 millones de dólares en el acuerdo que requirió que renunciara como CEO, pero le permite conservar su participación accionaria en el exchange.

Se espera que Zhao enfrente hasta 10 años de prisión, pero se anticipa que no recibirá más de 18 meses según un acuerdo de culpabilidad que parece haberlo salvado de las duras sanciones que han enfrentado otros criminales prominentes de las criptomonedas. El Departamento de Justicia aún no ha revelado la duración de la sentencia que buscará. A finales de noviembre, un juez federal en Seattle dictaminó que Zhao no puede regresar a su hogar en los Emiratos Árabes Unidos por ahora.

La sentencia de Zhao está programada para el 23 de febrero. La riqueza del fundador de Binance todavía está lejos de su máximo de casi 97 mil millones de dólares a principios de 2022, e incluso ha disminuido desde su máximo en lo que va del año de 50,4 mil millones de dólares en julio, según Bloomberg.

Zhao no es el único multimillonario que se benefició del repunte de las criptomonedas en 2023, el cual fue impulsado en parte por el acuerdo de Binance que eliminó una carga del mercado, así como por el optimismo de que Estados Unidos finalmente aprobará fondos de inversión cotizados que invierten directamente en Bitcoin.

Los más ricos del mundo cripto

A continuación, algunos de los otros grandes ganadores en criptomonedas en 2023:

La riqueza del CEO de Coinbase Global Inc., Brian Armstrong, ha aumentado en 5.8 mil millones de dólares en lo que va del año, llegando a 7.2 mil millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Las acciones de Coinbase han subido casi un 400% hasta ahora este año, y se calcula que Armstrong posee aproximadamente el 16% de la empresa.

La riqueza estimada del cofundador de Coinbase, Fred Ehrsam, aumentó en 1.8 mil millones de dólares en 2023, alcanzando un total de aproximadamente 2.5 mil millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Se estima que posee alrededor del 5% de Coinbase. La SEC demandó a Coinbase en junio por operar como un exchange de valores, corredor y agente de compensación no registrados. Coinbase está luchando contra el caso en los tribunales.

Tyler y Cameron Winklevoss, quienes cofundaron el exchange de criptomonedas Gemini Trust y han acumulado millones de Bitcoin, han visto cómo su riqueza aumentó en 1.4 mil millones de dólares este año a 2.700 millones de dólares cada uno. Gemini ha estado en una batalla de meses con el prestamista de criptomonedas Genesis y su empresa matriz Digital Currency Group por un programa conjunto de préstamos de criptomonedas. La SEC ha alegado que el llamado programa "Earn" representó una oferta y venta no registrada de valores.

La riqueza del fundador de DCG, Barry Silbert, creció en 1.500 millones de dólares este año a un estimado de 2 mil millones de dólares. DCG ha estado vendiendo o cerrando negocios en el último año después de que la filial Genesis se declarara en quiebra en enero. Silbert declinó hacer comentarios para esta historia.

Por otro lado, el encarcelado Sam Bankman-Fried, ex CEO del exchange de criptomonedas FTX, condenado por fraude masivo, tiene un patrimonio neto estimado que se mantiene en 0, después de alcanzar su máximo de 25.900 millones de dólares en marzo del año pasado, según Bloomberg.