Mediaset se dispara en bolsa tras 'fichar' a un fondo que facilite su fusión en MFE

Mediaset EspañA sube con fuerza en bolsa después del acuerdo al que ha llegado con un inversor para incorporarlo a su capital. Sus acciones suben un 3,4%, hasta los 6,2 euros. La empresa de inversión privada Península Holding comprará más de 372 millones de títulos de los accionistas de Mediaset Italia y España que ejerzan su derecho de oposición y no se sumen a la fusión de ambas sociedades en MediaForEurope (MFE).

El grupo Mediaset, propiedad de la familia Berlusconi, comunicó el acuerdo en una nota en la que explica que el pacto busca limitar el potencial desembolso a cargo del grupo por el derecho de receso de los accionistas que no quieran participar en la fusión, que de otra manera no se colocarían. Mediaset subrayó que Península se ha comprometido a comprar hasta un máximo de 355 millones de acciones de MFE derivadas del retiro de socios de Mediaset Italia que tengan una participación no inferior al 5% del capital.

Adquirirá también hasta un máximo de 17,8 millones de acciones de MFE de accionistas de Mediaset España que se retiren de la operación. El grupo italiano ha señalado que el compromiso de Península está condicionado a la finalización de la fusión y a que el número total de acciones de MFE resultantes del retiro de accionistas no supere los 470 millones. Por su parte, Península recibirá una comisión y el precio de compra será igual al de retiro por acción, menos un descuento que se le aplicará y del que el grupo no dio la cifra.

Mediaset reiteró que "la fusión otorga ventajas estratégicas y operativas" por la creación de un conglomerado audiovisual fuerte, que estará liderado por "un equipo de gestión unido y cohesionado, con una visión clara de las prioridades estratégicas y del modelo de negocio que cree valor para los inversores".

El pasado 4 de septiembre Mediaset Italia y España aprobaron su fusión para crear MFE en dos juntas extraordinarias, celebradas en Madrid y Milán, y a pesar de la fuerte oposición de la empresa francesa Vivendi, que avanzó que recurrirá ante la justicia. Vivendi tiene el 28,8% de Mediaset Italia, pero solo pudo votar con el equivalente al 9,99% de los derechos de voto directos, y no con el 19% restante que tiene Simon Fiduciaria, pues Mediaset Italia vetó la entrada del fideicomiso.

Vivendi votó en contra pero no echó por tierra el proyecto, y ahora podría optar por la salida recogida en el folleto de integración, que obligaría a Mediaset a pagarle más de 900 millones.

Los accionistas de Mediaset Italia que no se sumen a esta operación podrán canjear sus acciones por 2,770 euros cada una, mientras que la cifra será de 6,5444 euros en el caso de Mediaset España, todo con la condición de que el efectivo a pagar no exceda de los 180 millones de euros. Mediaset intenta bloquear que las posibles decisiones de Vivendi frustren la operación con este acuerdo con Península.