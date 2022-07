Meta y Alphabet son las siguientes víctimas del 'hachazo' de los analistas

Las rebajas están llegando para muchas compañías de la bolsa estadounidense. Wall Street continúa reduciendo las estimaciones para compañías como Meta Platforms, matriz de Facebook, y Alphabet, matriz de Google, debido a la creciente convicción de que esta economía en desaceleración afectará el crecimiento de la publicidad online. El ritmo de los tambores se está acelerando con la ola de informes de beneficios del trimestre de junio.

Los nubarrones económicos amenazan las perspectivas de crecimiento mundial, lo que podría llevar a los inversores a preparar sus carteras para un entorno de continua volatilidad de los mercados. Ciertas tendencias han vuelto a situar a las principales economías del mundo en el lugar en el que se encontraban justo antes de la pandemia: en las fases más avanzadas del ciclo económico. “El entorno está cambiando con rapidez y han surgido numerosos problemas”, señala el economista estadounidense Jared Franz.

Aunque puede haber algunas señales de esperanza, los riesgos son evidentes. La inflación es elevada y las presiones sobre los precios se están generalizando, lo que mantiene a la Reserva Federal y a otros grandes bancos centrales en la senda de subida de tipos de interés. Las tensiones de las cadenas de suministro y el aumento de los costes están erosionando el crecimiento de los beneficios empresariales. Las presiones geopolíticas, como la guerra de Ucrania y los cierres impuestos en China a causa del covid, magnifican estos riesgos.

Los obstáculos

Así, es en este telón de fondo adverso en el que se mueven las compañías de internet, cuyas estimaciones se van enfriando. En un reciente informe, el analista de Barclays, Ross Sandler, advierte de que las compañías de internet respaldadas por la publicidad se enfrentaron a “una tormenta perfecta”, con una desaceleración del gasto publicitario, la competencia creciente de TikTok y datos comparables que cada año son más difíciles. Los analistas de Monness Crespi Hardt, Loop Capital y Morgan Stanley hicieron recientemente comentarios similares para alertar de la situación.

Michael Morris, analista de Guggenheim, escribe en una nota que las aspiraciones en bolsa para Meta y Alphabet están por debajo de lo que se preveía con anterioridad, aunque mantiene las calificaciones de compra para las dos acciones. No obstante, reduce el precio objetivo de las acciones de Meta a los 205 dólares, desde los 250 dólares anteriores; y para Alphabet a los 2.700 dólares, desde los 3.000 dólares anteriores.

Morris concreta que “los debates de la industria continúan reflejando una suavidad creciente en la demanda publicitaria”. El experto opina que la inversión publicitaria total de 2022 caerá desde el nivel de 2021 y advierte que TikTok se está llevando una mayor parte de la tarta publicitaria en el ámbito digital en general. El experto considera que Alphabet será más resistente que sus homólogos, impulsado por un conjunto diverso de inventario de anuncios y una amplia base de anunciantes, pero advierte que es probable que los ingresos por anuncios de YouTube “disminuyan significativamente”.

Para Meta, ve una desaceleración del crecimiento de los anuncios a corto plazo a medida que “la empresa cambia su enfoque a Reels”, el clon de TikTok de la empresa, que tiene precios “más bajos que otras transmisiones de contenido de Facebook e Instagram”.

“Ya sea que estemos realmente en una recesión o simplemente en una desaceleración económica, dada la visibilidad limitada, los continuos problemas de la cadena de suministro y la actual crisis de Ucrania, esperamos una guía muy moderada de las empresas digitales durante la próxima ronda de presentación de resultados y no me sorprendería si algunos eligen no publicar sus previsiones”, apunta Sanderson, analista de Loop Capital.

El analista prevé una erosión de la demanda en la publicidad de 25.000 millones de dólares, lo que sugiere que los ingresos de 2024 podrían estar entre un 4% y un 5% por debajo del consenso actual en todas las compañías de internet que cubre. Sanderson también mantiene la recomendación de compra en Google, a pesar de la reducción significativa del precio objetivo. Desde su punto de vista, a Google hasta ahora le ha ido mejor dentro del desafiante entorno macroeconómico. Pero la empresa “aún se enfrenta a riesgos, incluida la creciente competencia, el escrutinio regulatorio y la incapacidad de generar ganancias en Google Cloud Platform”