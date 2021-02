Michael Burry se perdió el 'rally' de Gamestop pese a ser él quien lo inspiró

Michael Burry, el gestor de fondos en el que se inspiró el personaje que interpreta Christian Bale en la película 'La gran apuesta' (The Big Short), se perdió el 'rally' de Gamestop pese a que apenas unas semanas antes contaba con casi el 5,3% de sus acciones, según consta en los documentos de su fondo Scion en la SEC. Precisamente esa participación en la empresa de videojuegos inspiró a los foreros de Reddit para orquestar la rebelión contra los cortos que propulsó a la empresa en bolsa.

Su posición desde finales de 2019 atrajo a los inversores del foro debido a la imagen de visionario que forjó después de que fuera uno de los pocos en atisbar la crisis de las hipotecas subprime. Sin embargo, ni siquiera Burry fue capaz de predecir el nuevo 'shock' en el mercado, en este caso alcista, a cuenta de las acciones de Gamestop y deshizo de todas ellas en el cuarto trimestre de 2020.

Con esta venta, el fundador de Scion Asset Manager perdió la oportunidad de ganar más de mil millones de dólares, según datos de Forbes, tras la subida de los títulos de Gamestop hasta los 483 dólares. Según los documentos publicados este martes por Scion, en septiembre aún tenía 1,7 millones de acciones, pero el fondo se deshizo al completo de su participación en esa empresa en el último cuatrimestre, cuando Gamestop cerró el año en 18,34 dólares la acción, lejos del máximo registrado apenas unas semanas después.

El fondo de inversión que dirige Burry se posicionó por primera vez en la empresa de videojuegos en 2019. Su apuesta volvía a ir a contracorriente del mercado, como ya lo hiciera en su apuesta bajista contra las hipotecas 'subprime' en 2007, aunque esta vez su posición era alcista frente a un ejército de inversores bajistas.

Gamestop, una compañía de tiendas de videojuegos físicos, con problemas evidentes en la era del streaming y los efectos del Covid-19 sobre el comercio minorista, no estaba en una posición privilegiada, pero Burry vio salidas. De hecho, llegó a pedir a la empresa que reaccionara, recomendando recompra de acciones. No obstante, Burry no se quedó sin obtener beneficio ya que la acción de Gamestop llegó a cotizar en torno a los 4 dólares por título y pasó a rozar los 20 dólares en su venta.

Burry decidió salirse finalmente de la compañía en el último trimestre del año, cuando Gamestop subió de 4 a 18 dólares en tres meses. Sin embargo, el 'rally' continuó, impulsado por la lucha de los foreros de Reddit contra los fondos de cobertura bajistas. El gestor del fondo Scion, que entonces se desconocía que ya no estaba entre los accionistas, se posicionó en contra del frenesí minorista y pidió la intervención de los reguladores.

"Lo que está sucediendo ahora debería tener repercusiones legales y regulatorias. Esto es antinatural, loco y peligroso", escribió en su Twitter citando a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés).

La subida casi en vertical de las acciones de Gamestop, de las que Burry se podría haber beneficiado de haber mantenido su posición, puso en apuros a fondos de cobertura con acciones en corto. Entre ellos, Melvin Capital, que llegó a perder 5.000 millones de dólares. El terremoto financiero, que se frenó tras la decisión de la aplicación Robinhood de limitar las compras, ha llegado ahora al Congreso de EEUU. La audiencia del comité de servicios financieros en la Cámara de Representantes acogió un agitado debate con algunos de los involucrados para poder determinar cómo sucedieron los hechos.

El fundador de Melvin, Gabriel Plotkin, matizó que el fondo de cobertura no tuvo que ser "rescatado", aunque reconoció que su compañía había aprendido una dolorosa lección. Ken Friffin, responsable de Citadel Securities, otro de los bajistas afectados, defendió el uso de las compras en corto y negó que su empresa se hubiera coordinado con Robinhood para limitar la compra de acciones.

El consejero delegado de la 'app' de bolsa, Vlad Tenev, por su parte, fue el centro de las críticas y se disculpó tras admitir que una crisis de liquidez provocó las restricciones de compras que indignaron a los usuarios. También estuvieron presentes el inversor Keith Gill, conocido como 'DeepFuckingValue' en el foro Wall Street Bets; y el jefe de la red social Reddit, Steve Huffman. Para reflexionar.