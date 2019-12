Solo Mutua, Kutxa y Gesconsult se libran de fugas en sus fondos de bolsa española

La industria de fondos de inversión tiene un sabor 'agridulce' este año. Los mercados han acompañado con rentabilidades positivas tanto en bolsa como en renta fija, anómalas en este último caso al llegar a los dos dígitos en muchos casos, pero muchos inversores no se han beneficiado de estos avances al hacer las maletas y liquidar sus pociones. La buena evolución de los mercados hubiera provocado que las entradas hubieran sido mayores pero este curso han sido solo de 486 millones de euros hasta el mes de noviembre y eso que los fondos de renta fija a corto y largo plazo captaban cerca de 6.550 millones.

Entre las categorías que más salidas de dinero han sufrido destacan los productos de bolsa española. Las 'fugas' han sido ligeramente superiores a los 1.580 millones de euros y es muy llamativo ya que de todas las gestoras que ofrecen productos de renta variable nacional, solo tres se han librado de sufrir reembolsos netos (sale más dinero del que entra): Mutuactivos, la gestora de Mutua Madrileña, Kutxabank Gestión y Gesconsult, la única de las tres que es independiente de una aseguradora o un banco.

Estas tres firmas se han librado de los reembolsos netos aunque las entradas de dinero no han sido demasiado significativas. Mutuactivos ha logrado atraer 10,55 millones de euros mientras que la gestora vasca, Kutxabank Gestión, obtiene 2,32 millones y la firma independiente Gesconsult, presidida por Juan Lladó, capta 1,79 millones. Por ejemplo, en el lado opuesto y en el podio estarían Santander Asset Management, que sufre salidas superiores a 695 millones de euros mientras que la cuantía se sitúa en los 165 millones en el caso de EDM Gestión y 145 millones para Caixabank AM.

Los gestores de fondos de bolsa española coinciden en señalar el comportamiento irracional de los inversores y que muchos se hayan quedado sin sacar partido a las subidas del Ibex, que avanzan alrededor de un 13% este curso. ¿El motivo? Hubo grandes salidas tras las caídas de diciembre de 2018 y el miedo provocaba que muchos liquidaran sus participaciones ante la posibilidad de que se produjera una recesión que, finalmente, no ha llegado. De ahí que muchos no se beneficien del rally del Ibex y ya, vistos los avances, opten por no entrar.

La buena marcha de Mutuactivos viene motivada, principalmente, por su fondo Mutuafondo España Clase 'L', que ha captado 74,5 millones de euros en 2019 (mayor entrada de dinero de la industria) y que está dirigido a inversores de su servicio de gestión discrecional de carteras. Por su parte, la clase 'F' también se sitúa entre las diez que más capta al lograr 6,26 millones y que forma parte de otras instituciones de inversión colectiva que hayan designado a este fondo como su fondo principal. Los gestores de este fondo son "cautos" respecto a la renta variable pero reconocen que "no podemos negar el atractivo en términos relativos de las compañías con beneficios recurrentes, ni el absoluto de las empresas más cíclicas que han sido tremendamente castigadas", tal y como señalan en su carta trimestral remitida a la CNMV. De hecho, aumentaban ligeramente la exposición a bolsa para aprovechar la volatilidad de los mercados "comprando si se produce una corrección, o aprovechando las asimetrías de los distintos mercados para buscar exposición ante un posible repunte de las bolsas".

Las captaciones de Kutxabank se producen por la misma vía que Mutuactivos. ¿El motivo? Su fondo Kutxabank Bolsa Clase Cartera es para clientes con gestión discrecional de carteras encomendada a la gestora del banco, que le ha permitido sumar 2,39 millones. No obstante, las mayores entradas son para su fondo de pequeñas y medianas empresas, el Kutxabank Bolsa Small & Mid Caps Euro, que se dispara alrededor de un 24% y se sitúa como uno de los más alcistas.

Gesconsult, gracias a su Gesconsult Renta Variable, elude también las salidas de dinero. El fondo, pese a situarse bastante por debajo de sus 'rivales' y su índice, solo avanza un 4,7% pero ha logrado captar dinero. Su cartera está compuesta por compañías defensivas que presentan buenas perspectivas de crecimiento y cíclicas compradas a muy buenos múltiplos. Dentro de estas últimas, incluyen negocios de calidad en el que el mercado está asumiendo deterioros que los propios gestores no consideran "realistas".