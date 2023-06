Mutua Madrileña abre la puerta a nuevas compras para crecer en gestión de activos. 

Grupo Mutua Madrileña está considerando realizar más adquisiciones en el ámbito de la gestión de activos para seguir creciendo en este segmento si se presenta alguna oportunidad, según ha indicado el presidente de la aseguradora, Ignacio Garralda. "Si encontramos otra empresa que quiera adherirse a nuestro proyecto, seguro que haremos alguna compra adicional", ha dicho Garralda en un acto organizado este jueves por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE). Además, ha explicado que el grupo está en proceso de integración de procesos con sus últimas adquisiciones: EDM, Orienta Capital y Alantra Wealth Management.

No obstante, también ha reconocido que es un mercado difícil en el que realizar adquisiciones porque la gestión de activos es un negocio que consume poco capital, por lo que los socios dueños de las firmas no suelen estar abiertos a deshacerse de sus participaciones. En este mismo sentido, ha indicado que le augura un "magnífico futuro" al sector de la banca privada, ya que "la gente cuida más su patrimonio y tiene más formación financiera". Y ha destacado que el depósito bancario se queda corto para las necesidades actuales.

En paralelo, Garralda ha incidido el "hueco" que existe en la actualidad tanto para la gestión de activos como para los seguros de vida-ahorro en el contexto de las subidas de tipos de interés. Así, ha explicado que cuando tienes un 80% de jubilación garantizada por el Estado "tampoco tienes muchos alicientes para ahorrar", pero ha avisado de que esa tasa no se mantendrá en el tiempo. "Esa tasa no es mantenible, esa tasa tiene que bajar y cuando la gente sepa que va a bajar, pues ahorrará más", ha subrayado el presidente de Mutua Madrileña, que ha recomendado a los jóvenes que empiecen a ahorrar ya "si no quieren tener problemas en su jubilación".

Asimismo, ha destacado que las pensiones han sido "el patito feo del sistema financiero español" y se han "desarrollado muy poco", ya que el foco estaba más puesto en el beneficio fiscal que otorgaba a los partícipes que en la rentabilidad financiera. Esto ha provocado que ahora se tengan menos alicientes para tener planes de pensiones al estar la desgravación por aportaciones limitada a 1.500 euros. "La reforma (de los planes de pensiones) no tiene ningún sentido", ha subrayado Garralda, criticando que han "destrozado" los planes de pensiones individuales.

"No solo no hay un incentivo fiscal (...), hay un verdadero castigo fiscal frente a los fondos de inversión", ha explicado el ejecutivo, aludiendo a que el rescate de un plan de pensiones tributa como rentas del trabajo mientras que los retornos de un fondo de inversión tributan como rentas del capital. Preguntado por una jornada de trabajo de cuatro días, Garralda ha afirmado que "parece que se va abriendo camino", aunque también ha reflexionado que pasar de 40 a 36 horas semanales manteniendo salario "parece poco compatible".