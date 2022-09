El nuevo Netflix 'low cost' con anuncios publicitarios siembra el amor... y el odio

Netflix está trabajando en una suscripción con anuncios publicitarios para mantener a los espectadores conscientes de los costes de mantener la generación de contenidos y atraer a nuevos clientes. La compañía tiene hambre. El servicio de streaming líder en el mundo se está volviendo agresivo en el frente promocional después de experimentar trimestres consecutivos de caídas secuenciales en el número de suscriptores. Por eso, cree que una versión más barata podría hacer calmar las aguas.

Sin embargo, la única pregunta que aún nadie puede responder hasta que Netflix active esta estrategia es si finalmente ayudará o perjudicará los resultados de la empresa. Y parece que los analistas en Wall Street están divididos, una vez que se ha conocido que la firma tecnológica ya tiene todo planificado, según informó la agencia 'Bloomberg'.

Dicha información señalaba que la plataforma tendrá cuatro minutos de anuncios por cada hora de contenido, lo cual estaría por debajo de los competidores que apuestan por la estrategia publicitaria. Esta nueva suscripción, además, podría lanzarse a los mercados a finales de este año, con un proyecto piloto.

Lo más novedoso, dentro de estos cambios, estaría en el precio. El medio sitúa que la opción de la suscripción bajo el nuevo modelo costaría entre los 7 y 9 dólares al mes, aproximadamente la mitad del plan actual más popular, que cuesta a los usuarios 15,49 dólares mensuales.

Poner anuncios para reducir el precio a la mitad ayudará con la tasa de abandono de la plataforma, para algunos analistas. Pero no hay consenso. ¿Cuánto le costará esto a la empresa? La retención será mejor con los diferentes niveles de precios, pero muchas personas que estaban dispuestas a pagar 15,49 euros al mes también se van a bajar del barco por el hecho de tener que ver anuncios. Es por eso por lo que Wall Street está dividido.

El analista de Macquarie Research, Tim Nollen, ve beneficios potenciales para el enfoque sin publicidad. En una nota de análisis, estimó que Netflix podría generar hasta 3.600 millones de dólares en ventas publicitarias en Estados Unidos y Canadá para 2025.

“El truco para Netflix será incentivar a suficientes espectadores para que opten por la plataforma con publicidad a través del nuevo precio para generar las grandes audiencias que los anunciantes desean, al tiempo que garantiza que los ingresos publicitarios que genera compensen con creces los ingresos de suscriptores sin publicidad”, escribió Nollen.

“Creemos que, si Netflix obtiene el equilibrio correcto, la empresa puede disfrutar de [ingresos medios por usuario] más altos en las suscripciones con anuncios, lo que generará mayores ingresos en general”, añade el experto.

No obstante, el analista de Bank of America, Nat Schindler, no está tan entusiasmado. En un reciente informe expuso que “cualquier beneficio potencial obtenido de las iniciativas publicitarias de la empresa sigue estando varios trimestres por debajo, como mínimo”. A su modo de ver, esto no sería sino fuego de artificios de la compañía para tratar de que su valoración en los mercados detenga la sangría, ya que sus acciones pierden más de un 61% en lo que va de año.

“Netflix es un servicio premium que ofrecerá el mismo nivel con un sistema que incluye anuncios, pero a menor precio para el consumidor, lo que significa que necesita compensar la pérdida de ingresos por suscripción antes de obtener ingresos incrementales derivados de la publicidad”, analiza. “Si la empresa comienza con una carga de anuncios relativamente baja, incentivará a las personas a cambiarse, lo que disminuirá aún más los ingresos secundarios”, asevera.

Netflix se había resistido durante mucho tiempo al canto de sirena de las misivas de marketing que ralentizaban su programación. Ahora, solo está siguiendo los pasos de muchos de sus rivales en Estados Unidos. La duda es si eso le será suficiente para seguir dominando el espacio del streaming.

El crecimiento no solo se ha estancado en el camino: se ha desplazado hacia atrás. Netflix necesita un nuevo motor, y la publicidad es un flujo de ingresos incremental que también le permite bajar con elegancia los precios medios de los suscriptores sin un recorte de precios real. La gran ventaja que tenía Netflix sobre el resto de las acciones de medios de transmisión se ha ido, pero los inversores deben saber que seguir los pasos de todos los demás no los recuperará. El mercado siempre dicta sentencia.