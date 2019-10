Problemas para OHL: pierde un recurso contra Qatar y deberá pagar 700 millones

Mazazo para OHL fuera de nuestras fronteras. Las acciones de la constructora se desploman más de un 14% en la bolsa española, hasta situarse en un precio de 0,89 euros por título, tras conocerse que la compañía ha perdido un recurso que permite al Gobierno de Qatar reclamar 1.134 millones de euros al consorcio que formó con la egipcia Orascom para construir un hospital.

Según publica este jueves el diario Expansión, el Alto Tribunal de Londres ha rechazado el recurso de OHL y de su socio Orascom sobre la terminación legal del contrato del Hospital de Sidra. La compañía se enfrenta a Qatar desde 2014 por la rescisión anticipada de este contrato.

OHL presentó un recurso contra un laudo parcial que reconocía a Qatar Foundation la finalización del contrato y le habilitaba a reclamar a ambas compañías una suma global de 1.134 millones de euros. La española posee el 55% del consorcio constructor, por lo que tendría que asumir el pago de unos 700 millones de euros, lo que supone un fuerte varapalo para la constructora.

De los 1.134 millones de euros pretendidos por Qatar Foundation, la constructora española ha señalado que "a esta fecha no hay ninguna cantidad reconocida" y ha aclarado que "a esta fecha no existe ninguna condena al pago de cantidad alguna y el pronunciamiento de la 'comercial court' abre la posibilidad a reclamar, pero no se pronuncia ni valora la bondad de las cifras reclamada".

Este no es el único problema para la constructora. Recientemente, la CNMV pedía a OHL explicaciones por la deuda de Villar Mir con la constructora. Este aspecto es relevante ya que la sociedad "mantiene créditos concedidos, vencidos y exigibles, con su principal accionista y sociedades vinculadas al mismo por importe de 119 millones de euros", tal y como reflejaba en su informe financiero anual.