Oportunidades en el mercado de materias primas: ¿todavía es tiempo de invertir?

El oro y el petróleo no son las únicas materias primas que brillan en los mercados. Otros metales como el cobre, la plata, el aluminio y el zinc cotizan en máximos de varios meses. Las materias primas blandas también están en racha, desde la palma hasta el caucho y el cacao. El índice de materias primas S&P GSCI ha subido un 15% este año, triplicando la ganancia del S&P 500. La escasez de oferta, la inflación y la geopolítica, siguen siendo determinantes en este ascenso.

Según Barrero, aunque podríamos ver un ajuste en los precios de algunas materias primas como el oro y el petróleo, especialmente si se resuelven tensiones en Oriente Próximo, este ajuste no necesariamente indica una tendencia bajista. Más bien, sugiere que las subidas “serán más controladas”. El sector industrial, en particular, podría seguir impulsando la demanda de materias primas si la recuperación económica se mantiene, lo que ofrece una ventana de oportunidad para los inversores que aún no han participado en este mercado.

Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Banca Privada, señala que, a pesar de una ralentización en 2023 por el aumento de los tipos de interés y desafíos económicos en China, la demanda de materias primas se recupera impulsada por el rebote del sector manufacturero global, particularmente en Estados Unidos, y tensiones geopolíticas crecientes. Barrero sugiere asignar entre un 5% y un 10% de la cartera a materias primas, según el perfil del inversor

Diego Amorin, country manager de Scalable Capital destaca por otra parte, la importancia de las materias primas en una cartera diversificada. Subraya que estas, históricamente, han ofrecido una correlación baja con activos tradicionales como la renta variable y la renta fija, lo que las convierte en una cobertura efectiva contra la inflación.

Las materias primas con mayor potencial

Según un buen número de analistas, tras tres años de extrema volatilidad, se prevé una amplia estabilización de los precios de las materias primas en 2024, lo que sugiere que podría ser aconsejable considerar la inversión en estos activos. Antonio Castelo, de iBroker, cree que el petróleo, el cobre, el platino, el paladio y el oro muestran un potencial significativo.

El petróleo, pese a las adversidades recientes, sigue teniendo una demanda en crecimiento constante, y las fluctuaciones en su suministro entre diferentes regiones ofrecen oportunidades de inversión específicas. Según Castelo, el cobre, impulsado por el auge de los vehículos eléctricos y la necesidad de expansión de infraestructuras de recarga, está previsto que experimente un incremento en su demanda frente a una oferta que disminuye. Esto podría traducirse en un aumento de su precio, beneficiando a las empresas que operan en este sector.

En cuanto al platino y el paladio, a pesar de una potencial caída en la demanda por cambios en la industria automotriz hacia vehículos eléctricos, aún se mantienen relevantes por el uso continuado en catalizadores para vehículos híbridos y de combustión interna, como destaca Castelo. Finalmente, el oro, que se mantiene como un activo refugio en tiempos de incertidumbre, posee un potencial alcista respaldado por factores económicos y políticos que afectan su demanda y su valor como protección contra la inflación y la devaluación monetaria.

Posicionamiento en materias primas con fondos y ETF’s

Invertir en materias primas es una estrategia efectiva para diversificar carteras. Amorin destaca el uso de ETFs de materias primas, que reflejan el desempeño de los índices de materias primas globales. Estos ETFs operan sobre precios de futuros, eliminando la gestión de almacenamiento físico y reduciendo costos. Ejemplos relevantes son el Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc y el iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF.

Barrero por su parte, recomienda dos métodos para invertir en materias primas. El primero es a través de ETCs (Exchange Traded Commodities), similares a los ETFs pero vinculados directamente a los precios de las materias primas, permitiendo una exposición indirecta y regulada. Fondos como Deka Commodities y Allianz Dynamic Commodities son ejemplos de esto. El segundo método es invertir en fondos que poseen acciones de empresas mineras y petroleras, proporcionando acceso directo al sector. Algunos ejemplos incluyen el BGF World Gold, DWS Invest Gold and Precious Metal Equity, y el JPM Global Natural Resources.