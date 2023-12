Lo peor del alza de precios del cacao está por llegar para la industria del chocolate

Los mayores fabricantes de chocolate del mundo todavía no han visto el impacto completo de una subida de precios que ha llevado a los futuros del cacao a un máximo de 46 años. Empresas como Hershey Co. y Nestlé SA suelen comprar cacao con bastante antelación. A medida que los suministros se agotan y los precios permanecen altos, los fabricantes de chocolate se ven obligados a pagar más, un coste que eventualmente trasladarán a los consumidores.

"Es la situación más extraordinaria que he visto en mi carrera. No creo que hayamos visto lo peor de la situación para los consumidores", apuntó Jonathan Parkman, jefe de ventas agrícolas en Marex Group, quien ha seguido el mercado del cacao por más de tres décadas. Según Bloomberg, los precios del chocolate ya han aumentado un 17% en Estados Unidos en los últimos dos años debido al aumento de los costos de materias primas como el cacao y el azúcar, según la firma de investigación de mercado Euromonitor International. Y no hay alivio a la vista, ya que la producción de cacao en África Occidental —que representa casi el 70% de los suministros— resultó mucho peor de lo esperado.

Los suministros globales no alcanzarán la demanda por tercer año consecutivo en la temporada que comenzó en octubre. Las entregas de granos a puertos en el principal productor, Costa de Marfil, están considerablemente retrasadas. Y eso es antes de que la sequedad de un patrón climático de El Niño comience a afectar la cosecha, secando las vainas que contienen los granos para hacer chocolate.

"La cantidad de vainas que provienen de Costa de Marfil y África ha sido considerablemente diferente a lo que la gente esperaba", expuso Luca Zaramella, director financiero de Mondelez International Inc., fabricante de galletas Oreo, durante una llamada de ganancias el mes pasado. "Hay presión sobre el cacao".

Aún peor, el aumento en los costes de los productos derivados del procesamiento de granos de cacao ha sido sorprendente. El precio de la manteca de cacao, que representa alrededor del 20% del peso de una barra de chocolate promedio, ya ha alcanzado un récord, según KnowledgeCharts, una unidad de análisis de riesgos de materias primas. En Europa, principal consumidor, los precios están cerca de 9.600 euros por tonelada métrica, casi 2,5 veces el coste de los futuros del cacao.

La producción de golosinas como los Hershey Kisses y las barras Crunch requiere meses de planificación. La manteca que constituyó la mayor parte del chocolate vendido en Halloween y Navidad se produjo cuando los precios eran más bajos. Ahora la presión está en el Día de San Valentín, con Nestlé y Mondelez ya advirtiendo que necesitarán aumentar los precios nuevamente el próximo año.

"Los precios de los productos, licor y manteca, están por las nubes, por lo que ahora está repercutiendo en los consumidores", explicó Parkman. Los fabricantes de chocolate utilizan el mercado de futuros para cubrir riesgos, comprando cacao ocho o nueve meses antes. Según Marex, los precios son tan altos que la protección ha disminuido a seis meses. En la llamada de ganancias, Zaramella dijo que Mondelez estaba cubierto para "una buena parte" del primer semestre de 2024.

Lindt & Sprüngli Group aumentó los precios en un 9,3% en promedio en la primera mitad del año. Los precios cobrados por la unidad de confitería de Hershey en América del Norte aumentaron un 11% en el tercer trimestre respecto al año anterior. El aumento de coste del cacao ha sido "tan significativo que supera la ligera disminución observada en algunos otras materias primas", aseguró Lindt en su presentación semestral.

Según Carl Quash III, responsable de snacks y nutrición en Euromonitor, los fabricantes de chocolate también están viendo aumentos en costes laborales, de procesamiento, transporte y marketing. Como resultado, "podríamos ver que los precios del chocolate sigan aumentando en los próximos años". Es probable que los precios del cacao se mantengan altos hasta que llegue el nuevo cultivo en octubre de 2024, lo que podría enfriar el mercado en casi un 20%, hasta 3.500 dólares por tonelada, añade Megan Fisher, investigadora de Capital Economics.

Algunos operadores dicen que el alivio solo podría llegar en 2025, cuando los agricultores de África Occidental hayan tenido tiempo suficiente para reaccionar a los aumentos de precios. "Los altos precios corrigen los altos precios", vaticinó Steven Retzlaff, presidente de cacao global en Barry Callebaut AG, el mayor fabricante de chocolate a granel, en una llamada de ganancias el mes pasado. "Si observas a algunos de los grandes productores, en realidad hay mucho potencial para que aumenten su producción".

Por ahora, el consumo de chocolate se mantiene, según Quash. Pero hay señales de que eso podría estar cambiando: las ventas unitarias en la categoría de comestibles, que incluye desde chocolate para repostería hasta brownies, han caído un 4,7% en el período de 12 meses que terminó el 9 de diciembre, según datos de NIQ. Más del 40% de los consumidores aseguraron en la encuesta que reducirían las compras de chocolate y dulces si la inflación seguía aumentando, según una encuesta de septiembre realizada por la empresa, anteriormente conocida como NielsenIQ.

Las fábricas ya sienten la presión. Los rendimientos para los productores de manteca y polvo de cacao han sido los más bajos desde que se tienen registros en la década de 1980, según KnowledgeCharts. Los procesadores en Europa, América del Norte y Asia están comenzando a reducir la marcha. La molienda global, un indicador de la demanda, podría caer hasta un 6% en los próximos dos años, estima Marex. "Los niveles ya son tan extremos que podrían llevar a la destrucción de la demanda si persisten. Sabemos que los consumidores aún no han recibido el impacto completo", recalca Aakash Doshi, responsable de materias primas de Citi.