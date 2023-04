Dos de los pesos pesados del Ibex 35 ya apuntan hacia sus máximos históricos

Ambos son unos gigantes de su sector a nivel mundial y cuentan con un tamaño bursátil tan grande en comparación con el resto de cotizadas españolas que un simple batacazo de una de ellas puede dar un golpe fatal al Ibex 35. Se trata de Iberdrola e Inditex. El primero ya ostentaba el título de peso pesado con una representación en el índice superior al 15%, mientras que el gigante textil ha vuelto a ocupar recientemente el tercer lugar (11,56%) colocándose detrás de Banco Santander (11,77%).

Estos dos colosos del parqué español llegan al segundo trimestre del año en buena racha y con la meta puesta en batir máximos históricos. El primero ya lo ha conseguido y el segundo está a tan solo un paso, siempre que a la vuelta de Semana Santa no se tuerza el ánimo del mercado. La compañía encabezada por Ignacio Sánchez Galán superó el pasado miércoles por la mínima el pico de 11,70 euros por título marcado a finales de 2020, cifra en la que se ha asentado para acabar la semana en 11,76 euros que le colocan directamente en la 'pole position', forzando una carrera por parte de la banca de inversión para no perder de vista este valor.

Un total de catorce analistas han actualizado en los últimos dos días laborales para el mercado financiero español (miércoles y jueves) su análisis de la compañía, entre los que destacan Citi, Bestinver o RBC Capital. Aunque en la mayoría de estas revisiones se ha mantenido su precio objetivo, algunas firmas como Bestinver o Mediobanca la han mejorado. Pese a ello, la balanza se decanta más hacia el 'mantener' (46%) que al comprar' (50%). "Iberdrola afronta un entorno beneficioso para la compañía, motivado por las perspectivas de que el techo de los tipos de interés esté cerca e, incluso, pueden llegar a bajar", asegura Sergio Ávila, analista de IG, quien remarca que necesita financiación para poner en marcha los proyectos previstos. A esta circunstancia también hay que añadir el programa de recompra de acciones -siempre que los accionistas lo aprueben en la junta, prevista para este mes de abril-, que contribuiría a reforzar más a los títulos.

Los inversores arrancaron 2023 con dudas sobre Iberdrola, que se mantuvo con escaso movimiento durante las primeras semanas del año, llegando a ser el único junto a Redeia que cerró el enero bursátil de vértigo en rojo. Después de la leve remontada de febrero (+1,12%) acumula una revalorización en el cómputo anual del 7,6, un modesto alza que se ha consolidado durante la primera semana de abril. El anuncio de la venta del 80% de su negocio de generación en México por casi 5.500 millones de euros al Gobierno de López Obrador, principalmente ciclos combinados de gas, le ha empujado a una barrera inédita en sus más de tres décadas de andadura por el Ibex 35.

Para hacerse una idea, la subida de los últimos dos días ha incrementado su capitalización bursátil en 2.100 millones y ya alcanza los 75.809 millones. "Lo está haciendo muy bien en materia de ESG y los accionistas lo están premiando". Así, su potencial de revalorización queda reducido a 1,1%, con un precio objetivo de 11,89 euros. "Es un movimiento positivo: la transacción reduce significativamente su exposición al país azteca tras el último movimiento de AMLO para limitar la influencia de las compañías energéticas extranjeras", apunta la analista de Citi, Jenny Ping, quien cree que esta operación le ayudará a reducir la deuda neta. A cierre de 2022, la ratio de apalancamiento ascendía a 43.749 millones.

Desde Morgan Stanley, por su parte, destacan el "sentido estratégico" de esta operación ante los obstáculos regulatorios de este mercado y las limitaciones que presenta para los segmentos eólico y solar. Tras el anuncio de este acuerdo, la firma vasca está centrada en la búsqueda de "nuevas oportunidades" en Europa y Estados Unidos, aunque reitera su apuesta por seguir creciendo en renovables en México con "una relación mucho mejor" con el Ejecutivo que llegó a "pausar" las relaciones bilaterales con España.

Inditex desbanca a Santander como segundo peso pesado

Inditex también saborea su momento dulce en el mercado. La firma textil está a menos de un 10% de alcanzar los máximos registrados en junio de 2017, fecha en la que llegó a los 33,61 euros por acción. La salida de Rusia -su segundo mercado en ese momento- tras la invasión rusa de Ucrania, así como el cierre de los locales en este último, asestó un duro golpe para el grupo con sede en Arteixo. Sin embargo, en los últimos meses ha acelerado y cuando se cumple un año desde que la hija del fundador, Marta Ortega, ascendiera a presidenta no ejecutiva, la compañía no solo ha superado los niveles previos al anuncio de la salida de Pablo Isla a finales de noviembre de 2021, si no que ya ha rebasado esa barrera en 3.700 millones y ahora vale más de 94.000 millones.

Precisamente, la semana pasada el Kremlin dio luz verde a la venta de su negocio en ese país, formado por 514 tiendas y una plantilla de 9.000 empleados, al grupo Daher, dueño del centro comercial Dubai Mall, dando carpetazo a su actividad en esta zona. Los planes de nuevo propietario pasan por impulsar nuevas marcas una vez efectuado el traspaso de las plataformas comerciales y estará listo para su apertura el próximo mayo a más tardar. Ahora el foco del grupo está puesto en Estados Unidos, que se contempla como una región estratégica, en la que contemplan hasta 30 proyectos entre aperturas, reubicaciones y ampliaciones de aquí a 2025.

Pese a los vaivenes de 2022, Ortega ha estrenado sus primeras cuentas anuales con el beneficio más alto de la historia del grupo: 4.130 millones. Los analistas esperan que su nuevo plan logístico por valor de 1.600 millones apuntale el crecimiento de Inditex a futuro. Sólo durante el primer mes y medio fiscal de la empresa, las ventas experimentaron un crecimiento del 17,5%. "El mercado espera que los beneficios sigan mejorando y lo están poniendo en precio", apunta Ávila. El consenso de 'Bloomberg' se muestra cauto y, si bien un 65% aconseja su compra frente al 5,7% que apuesta por vender, no prevé que rebase los 31,79 euros a doce meses que, de confirmarse, se quedaría aún 5% más cerca de batir una nueva marca bursátil.