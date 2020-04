La publicidad online resiste pese al virus y Alphabet (Google) gana un 2,7% más

Era el principal temor de los mercados: que la crisis originada por el coronavirus golpease a la publicidad online y esto se tradujera en unas peores cifras para grandes compañías como Alphabet. La matriz de Google, sin embargo, parece inmune al coronavirus en el primer trimestre del año y ha reportado un aumento de sus beneficios del 2,7% hasta marzo a los 6.836 millones de dólares (unos 6.313 millones de euros). Estas cifras superan as perspectivas del consenso del mercado, lo que permite a la firma dispararse un 7,8% en el mercado 'fuera de hora' en Estados Unidos.

Ciñéndose a los tres primeros meses del año, en los que el consumo de Internet se ha disparado en todo el mundo a causa de los confinamientos y el aumento del teletrabajo, los ingresos de Alphabet por publicidad en su motor de búsqueda alcanzaron los 24.502 millones de dólares (22.639 millones de euros), por encima de los 22.547 millones de dólares de hace un año. Es decir, que se incrementan un 8,67%. En el caso de YouTube, que es propiedad de Google, la facturación publicitaria se dispara un 33,5%.

El matiz está, no obstante, en que las cuentas de Alphabet sólo reflejan parcialmente la situación de pandemia mundial, puesto que los principales efectos de la parálisis económica se notan desde enero en China -donde Google no opera-, mientras que en los mercados en los que la estadounidense tiene una mayor presencia no se manifestaron realmente hasta mediados de marzo, ya al final del primer trimestre.

Así, la consejera financiera de Alphabet, Ruth Porat, reconoce que buena parte del crecimiento se produjo en los dos primeros meses del año, mientras que en marzo experimentaron "un descenso significativo de los ingresos por publicidad", por lo que es de esperar que serán las siguientes cuentas las que muestren una fotografía más real. De enero a marzo, la firma con sede en Mountain View (California) ingresó 41.159 millones de dólares, un 13,26% más que en el mismo periodo del año previo.

Aunque los ingresos por publicidad en el buscador más popular de internet siguen suponiendo el grueso de las ventas de Alphabet, los segmentos que más crecieron en los pasados meses fueron la plataforma de vídeo YouTube y los servicios de computación en la nube, Google Cloud, en parte impulsados por las órdenes de confinamiento dictadas en varios países del mundo. En los últimos tres meses, la empresa que dirige Sundar Pichai ha aumentado su deuda a largo plazo hasta los 5.016 millones de dólares (cerró el ejercicio de 2019 debiendo 4.554 millones).