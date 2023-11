Revoredo revalúa Prosegur con una opa para frenar el desinterés de los inversores

Helena Revoredo acude al rescate bursátil de Prosegur. La presidenta de la compañía ha anunciado este miércoles el lanzamiento de una opa para hacerse con el 15% del capital por 149 millones. Un movimiento que, como suele ser habitual tras el anuncio de este tipo de operaciones, ha agitado la cotización del grupo, con un repunte superior al 22%, aunque se queda por debajo de la prima fijada en la oferta parcial y voluntaria del 27,4%. Con ello, la accionista mayoritaria pretende elevar su participación (que ronda el 61%) hasta el 75%, en una decisión que los analistas creen que persigue impulsar en Bolsa a la firma de seguridad.

Tras el 'rally' experimentado este miércoles, que ha engordado más de 170 millones la capitalización bursátil, la firma fundada por Herberto Gut vale algo más de 960 millones y logra reducir las pérdidas en el cómputo anual a un ligero 0,6%. El problema está en que la acción lleva seis años sumida en una tendencia bajista de la que no logra escapar y que le han llevado en los últimos doce meses a instalarse por debajo de la barrera de los 2 euros por título, niveles que no tocaba desde 2005. Prosegur ha triplicado su depreciación desde los máximos históricos de 2017, cuando llegó a alcanzar los 6,5 euros por título.

Analistas como Álvaro Arístegui (Renta 4), que si bien ve como un catalizador esta oferta pública de adquisición, ya que tendrá un “impacto positivo” en el valor, aconseja no acudir. "A 1,83 euros, que es el precio que ofrece Gubel, el 'family offices' de Revoredo, no merece la pena vender", argumenta el experto, que se escuda en el recorrido que presenta la empresa en bolsa. Fija su precio objetivo en los 4 euros por acción, por encima de los 3,1 euros que establece el consenso de 'Bloomberg'. De hecho, tan sólo Alantra aconseja vender después de la última actualización, aunque parte de las casas de análisis que hacen seguimiento han ajustado ligeramente a la baja el precio a doce meses, con las recomendaciones para incluirlo en cartera (58,3%) en mínimos desde septiembre de 2019.

Pese a ello, consideran que tiene potencial para revalorizarse más de un 77% después de su último salto. No hay que olvidar que esta operación reducirá el 'free float' a la mitad. Si en el momento actual, el porcentaje de acciones que se negocian en el mercado apenas llega al 30% sobre el total de 545.026 millones de acciones en circulación, una vez ejecutada esta operación será del 15%. Al 59,7% que posee la citada Helena Revoredo Delvecchio, viuda del fundador y una de las grandes fortunas de España, hay que sumar pequeñas participaciones de sus cuatro hijos, miembros del consejo de administración: Christian Gut Revoredo (0,58%), German Gut Revoredo (0,064%), Bárbara Gut Revoredo (0,11%) y Chantal Gut Revoredo (0,77%). En conjunto esta cartera asciende al 61,3%, más otro 6,4% en manos de Mirta Maria Giesso Cazenave y el 2,5% que en autocartera.

El deterioro bursátil de los últimos años ha llevado a Prosegur a tener un valor bursátil similar al de su filial, Prosegur Cash, una situación que suele ser poco habitual. No obstante, el salto de este miércoles le ha permitido tomar distancia y esta división, de la que posee casi el 80%, vale 833 millones. El grupo ha obtenido un beneficio neto durante los nueve primeros meses del año de 63 millones, un 5% menos con respecto al mismo periodo de 2022, en contraste con las ventas, que repuntan un 7%, hasta los 3,368 millones, cifras que le acercan al objetivo contemplado en el plan estratégico (2021-2023) de lograr una facturación de entre 4.200 y 4.500 millones al cierre de 2023. Otro de los hitos marcados pasaba por lograr un margen de ebitda del 10%, tres puntos más que al término de septiembre.

Sin embargo, estos 'guidandes' y su apuesta por la reinvención con la puesta en marcha de una división que ofrece servicios de custodia de criptomonedas, parecen no haber sido suficientes para atraer inversores y reforzar su presencia en el parqué, si no más bien todo lo contrario. El mercado ha castigado a este valor, que se ha visto perjudicado por su gran representación a América Latina ante el efecto divisa, pese a que el gran parte de su actividad procede de esta región. La poca liquidez, que ahora se verá todavía más reducida puede ser un condicionante a futuro para Prosegur, que desarrolla su actividad en un área "de bajo crecimiento, pero que no desaparecerá".