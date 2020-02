Siemens Gamesa confiesa sus problemas y destapa unas pérdidas de 174 millones

Siemens Gamesa ha registrado unas pérdidas de 174 millones de euros en el primer trimestre de su año fiscal 2020 (octubre - diciembre de 2019), frente a las ganancias de 18 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La compañía participada por Siemens e Iberdrola registra un colapso de su área 'offshore' (mar) frente a los molinos de viento que vende en tierra (onshore). Las acciones de la compañía reaccionan con subidas del 2,5% (15,58) a sus resultados.

Este resultado negativo se ha debido, en gran parte, al impacto negativo de 150 millones de euros registrado en el trimestre, como adelantó la pasada semana el grupo, debido a los costes derivados de cinco proyectos onshore (1,1 GW) en el Norte de Europa, principalmente Noruega, causados por el retraso en su ejecución, debido al mal estado de las rutas y la inusual llegada anticipada del tiempo invernal.

Las ventas del primer trimestre se contraen un 11,6% interanual hasta los de 2.001 millones y el margen EBIT y antes de costes de integración y reestructuración se sitúa en un -6,8%. "El desempeño anual esperado por la compañía a nivel de margen EBIT pre PPA y antes de costes de integración y reestructuración para 2020 se sitúa en un rango de entre un 4,5% y un 6,0%, por debajo de las guías comunicadas a mercado el 5 de noviembre de 2019. La guía de ventas permanece intacta", señala.

Colapso 'offshore'

Esto ha llevado al fabricante de aerogeneradores nacido de la fusión entre Gamesa y la división eólica de Siemens ha realizar un ajuste de su objetivo de rentabilidad en un punto porcentual, previendo finalizar el año fiscal con un margen Ebit pre PPA, costes de integración y reestructuración en el rango de 4,5% y 6% excluyen el impacto de la adquisición de activos de Senvion y los posibles impactos derivados de un cambio accionarial en el grupo.

Las ventas de Siemens Gamesa en el primer trimerstre reflejan el crecimiento de dígito único en Onshore: 1.116 millones de euros, un 1,2% más interanual y en Servicios: 366 millones, un 2,5% anual de subida. Al otro lado de la balanza se sitúa la contracción de las ventas Offshore: 518 millones, lo que supone un desplome del 35,4% interanual. "En Onshore el fuerte crecimiento de las ventas en EE.UU. se ve compensado en su mayoría por los retrasos en la ejecución de proyectos en el norte de Europa, ya mencionados, pero también en India, por la volatilidad del mercado", explica la empresa en sus cuentas.

Brexit y coronavirus

En lo referente al Brexit, Siemens Gamesa consideró que podría beneficiarse, dependiendo de cuál sea el acuerdo final entre Reino Unido y la Unión Europea, ya que se preparó para un escenario potencial 'duro', que finalmente podría suavizarse. En este sentido, el consejero delegado del grupo afirmó ser partidario de "continuar en un entorno sin aranceles o con aranceles bajos en todo caso".

En lo que respecta a China y la situación planteada por el coronavirus, Tacke manifestó que el impacto hasta ahora ha sido "marginal" debido a la festividad del Año Nuevo, que ya preveía un paro de la actividad. De todas maneras, el directivo destacó que se está "muy vigilante" y que todavía es pronto para saber si habrá algún impacto por una posible ralentización global de la logística. "Pero se supone que las operaciones en China van a seguir adelante como se había previsto", añadió.

En lo que respecta a la entrada de pedidos en firme de la compañía, aumentaron un 82% en el periodo, hasta los 4.628 millones de euros, lo que le ha permitido alcanzar una cartera de pedidos histórica de 28.089 millones de euros. Siemens Gamesa valoró que estas cifras subrayan las sólidas perspectivas de crecimiento a largo plazo.

El consejero delegado del grupo, Markus Tacke, destacó que "no ha sido un trimestre fácil", con un desempeño financiero que "no ha sido el que esperábamos cuando fijamos los objetivos del año". Asimismo, señaló que, a pesar de tratarse de un impacto puntual que no espera que se repita en otros trimestres, ya se están "tomando medidas".