Tambores de OPA: Gamesa destaca en bolsa ante la fusión con Siemens Energy

Siemens Gamesa cerró este viernes con retrocediendo el 0,7% en bolsa. Sin embargo, esta caída no le impidió lograr su mejor semana en tres meses en medio de rumores de una OPA de exclusión por parte de Siemens Energy, su mayor accionista. La operación, que daría por concluida la etapa bursátil de la española tras más de 21 años -20 años en el Ibex 35-, ha despertado el interés de los inversores ante una cotización desplomada respecto a sus máximos históricos -logrados a principios de 2021- por la crisis del sector eólico.

Las acciones del mayor fabricante eólico del sur de Europa se han desplomado más del 50% en apenas un año y la capitalización de la compañía ha perdido más de 13.400 millones de euros. En enero de 2021 Siemens Gamesa lograba su precio máximo al calor del 'rally' del sector de las renovables. Sin embargo, las perspectivas de crecimiento se nublaron y el valor ha perdido el favor de los inversores, cotizando actualmente en mínimos desde julio de 2020. En los últimos meses ha registrado fuertes caídas. La última fue la semana pasada, la octava más destacada de su historia -superior al 14%-, tras lanzar una nueva advertencia a la baja de resultados.

Sin embargo, en medio de esta tendencia bajista, esta semana la eólica destacó en positivo en la bolsa y logró dispararse un 14,5%. El resurgir de la eólica se produce a las puertas de su integración con Siemens Energy, una operación todavía sin confirmación oficial pero que el mercado da por descontada. Para ello, su mayor accionista, que posee el 67% de los títulos de la eólico, deberá hacerse con el 33% restante a través de una oferta pública de adquisición (OPA) de exclusión. La compra de esos títulos, al precio de cierre de este viernes, supondría un desembolso de algo más de 4.200 millones de euros.

En esta ocasión Siemens ya no podrá evitar la OPA como hizo en operaciones corporativas anteriores en las que no participaron los minoritarios. Siemens Gamesa es el resultado de la fusión en 2017 de Gamesa, eólica vasca propiedad de Iberdrola, y Wind Systems, filial de Siemens AG. Entonces, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) eximió al grupo alemán de la presentación de una OPA debido al objetivo de proyecto industrial que tenía la operación. La unión, sin embargo, no fue positiva y acabó en separación tras las desavenencias. En 2020, la multinacional germana elevó su participación al 67% tras comprar a Iberdrola su 8% en el capital por casi 1.100 millones de euros.

Siemens aprovechó la salida de Iberdrola para traspasar las acciones a Siemens Energy, su filial de gas y petróleo, de nuevo con los minoritarios al margen. Después la empresa salió a bolsa en plena pandemia y con el objetivo final de integrar a la eólica española para 'descarbonizarse' en términos netos. Es decir, que la huella de CO2 por su actividad energética fuese neutra. Además, la operación permitiría integrar las dos filiales energéticas del grupo que cuentan con una estructura similar y con una capitalización próxima, de 12.800 millones de euros Siemens Gamesa y de casi 14.000 millones su mayor accionista.

Ni Siemens Gamesa ni Energy se han pronunciado sobre esta operación que ronda el mercado desde hace al amenos un año. Siemens AG lo hizo por última vez en mayo del año pasado, cuando en una nota a la CNMV negó que fuese a lanzar una OPA de exclusión, aunque reconoció que realizaba "una revisión estratégica de toda su cartera -incluida Gamesa- de forma periódica con la ayuda de asesores externos".

Tres 'profit warning' en el año

Pese al reciente apetito bursátil al calor de la operación, el viento no sopla a favor de Siemens Gamesa. Su último desplome bursátil destacado se produjo el pasado viernes después de lanzar un 'profit warning', el tercero en apenas año. Siemens Gamesa revisó a la baja sus previsiones para el próximo ejercicio avisando, sobre todo, del impacto en su negocio de los problemas en la cadena de suministro. Como resultado, prevé una caída de ingresos de entre el 9% y el 2% en el ejercicio fiscal de 2022 y un descenso del margen del beneficio neto de explotación (Ebit) de hasta el 4%.

"Estamos afrontando el aumento de los precios de las materias primas, prevemos una grave crisis en estos momentos con importantes trastornos en nuestra cadena de suministro", añadió este viernes su consejero delegado Andreas Nauen en un acto organizado por la escuela de negocios ESADE. Para compensar este impacto, mejorar márgenes y recuperar la rentabilidad, la compañía estudia vender sus parques eólicos en promoción. Con la venta de esta unidad, según informó Reuters, buscaría ingresar cerca de 300 millones de euros.

En medio de este escenario negativo, Siemens Gamesa recibió recientemente una noticia positiva: la victoria, aunque parcial, frente a General Electric (GE) en el conflicto que mantienen por las patentes de algunos componentes de las turbinas eólicas. La Comisión de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos denegó casi todas las reclamaciones de la multinacional estadounidense contra el fabricante, salvo respecto a una infracción limitada en la patente 'Low Voltage Ride Through Patent'. No obstante, este fallo solo se dirige a las turbinas eólicas de convertidor completo que ejecutan versiones de software anteriores a 2021, que el fabricante "ya no vende o importa", informó la compañía.