Tasa Kicillof: Milei plantea emitir un bono perpetuo de 16.000 millones por caso YPF

El presidente de Argentina, Javier Milei, está considerando emitir un bono perpetuo para pagar una indemnización de 16.000 millones de dólares a la compañía de servicios financieros Burford Capital derivada de la nacionalización de la empresa estatal de energía YPF en 2012 bajo el entonces Gobierno liderado por Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía, Axel Kicillof.

Alternando entre críticas políticas y intenciones de política, Milei sugirió que el gobierno emitiría el bono sin una fecha de vencimiento fija, mientras cobraría a los argentinos el "impuesto Kicillof", nombrado en honor al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien era ministro de economía cuando comenzó la demanda por YPF y fue el impulsor de aquella nacionalización que provocó la salida de la española Repsol del accionariado de la petrolera argentina.

"Tenemos un problema aquí porque no tenemos el dinero, no tenemos 16 mil millones, esa es la realidad, pero tenemos la voluntad de pagar", dijo en una entrevista televisiva con 'La Nación' el martes por la noche. "Lo que vamos a hacer, es una idea en la que estamos trabajando, es crear el impuesto Kicillof, es decir, pagar este fondo con un bono perpetuo".

Antes del 10 de enero

El Ministerio de Economía no proporcionó detalles de inmediato sobre la idea de Milei. Burford Capital no respondió a una solicitud de comentarios después del horario comercial. Milei emitió un decreto la semana pasada ordenando a todas las empresas estatales que se preparen para la privatización, aunque no ha establecido un plazo para la venta de la empresa energética.

Después de varios años de litigio en Nueva York, un juez otorgó a Burford Capital 16 mil millones en una demanda contra Argentina que afirmaba que el país había descuidado aspectos legales clave de la nacionalización de YPF en 2012. La jueza federal de EE. UU. Loretta Preska declaró que Argentina debe pagar antes del 10 de enero o Burford tiene el derecho de solicitar el embargo de activos argentinos.

El caso se suma a la larga lista de problemas financieros de Argentina. Con las reservas del banco central en números rojos, el país necesita comenzar a pagar el próximo mes a los acreedores que aceptaron una reestructuración de bonos de 65 mil millones en 2020. También tiene que renegociar un acuerdo de 44 mil millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Milei dijo que el acuerdo actual con el FMI ha colapsado porque el gobierno anterior no cumplió con los objetivos clave acordados con el Fondo, y agregó que su administración, impulsada por la austeridad, está trabajando para reconfigurar el programa. "El Fondo nos ve como héroes. Estamos trabajando para cumplir con el acuerdo", aseguró.