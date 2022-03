Tesla vuelve a tontear con el 'split': ¿qué supone para las acciones en la bolsa?

Tesla siempre suele estar en el ojo del huracán. La compañía de vehículos eléctricos sentó las bases para volver a hacer un 'split' sobre sus acciones y los inversores parece que descuentan complacencia al respecto. Según lo que sucedió la última vez que Tesla decidió hacer una división sobre sus títulos, habría una buena razón para que los inversores estén contentos, tal y como comentan algunos expertos.

Las acciones de Tesla han recibido un impulso en los mercados superior al 8% en las últimas sesiones hasta los 1.092 dólares. Unas subidas que llegaron en medio de la noticia de la presentación regulatoria que indica que la empresa solicitará la aprobación de los inversores en su próxima reunión anual para aumentar la cantidad de acciones ordinarias en circulación en aras de “permitir un split”.

La junta de Tesla aprobó el plan para aumentar la cantidad de acciones autorizadas, pero, de momento, no aprobó la división. La compañía liderada por Elon Musk anunció un split de sus títulos de 5 a 1 a principios de agosto del 2020. Sus acciones sumaron un 80% durante aproximadamente tres semanas desde justo antes de anunciar esta medida hasta que la operación se hizo efectiva a finales de agosto.

Tanto el posible split al que se hace referencia como el que terminó por cuajar en 2020 son, “técnicamente”, una especie de dividendo por acción. “La Junta Directiva ha aprobado y declarado una división de 5 a 1 las acciones ordinarias de la compañía en forma de dividendo en acciones para hacer que la propiedad de los títulos sea más accesible para los empleados e inversores”, decía el comunicado de prensa de 2020 de la firma de vehículos eléctricos.

No obstante, el número de acciones ordinarias en circulación no debería importar tanto. El CEO de New Constructs, David Trainer, dice que los inversores deben vender en rally que está desarrollando tesla en la actualidad. “Las acciones de Tesla están demasiado caras y consideramos que es el momento de vender”, asegura.

Mientras, está el debate que el split puede abaratar la entrada en la compañía de más inversores minoristas. Una acción de 200 dólares es más fácil de comprar que una de 1.000 dólares para el ciudadano de a pie. Los inversores, además, suelen emocionarse con este tipo de divisiones, ya que suelen ser un indicativo de la confianza del equipo gestor en los fundamentales sólidos de la empresa.

El analista de Wedbush, Dan Ives, califica este futuro split como como un “movimiento estratégico inteligente”. Desde su punto de vista es “momento de comprar acciones de Tesla con un precio objetivo en los 1.400 dólares”.

Seth Goldstein, analista senior de Morningstar comenta que la división de acciones puede ser positiva para Tesla en el corto plazo, pero no así para un horizonte más lejano. “A largo plazo, sigo pensando que la compañía experimentará una desaceleración del crecimiento a medida que salgan más vehículos eléctricos y la tecnología de otros fabricantes de automóviles tradicionales alcance ligeramente a la compañía”.

Los ejemplos de otros split y el Dow Jones al acecho

Por otro lado, cabe recordar que la matriz de Google, Alphabet, anunció una división de sus acciones de 20 por 1 a principios de febrero. El valor despegó un 7,5% tras el anuncio y despunta un 3% desde entonces, en comparación con la pérdida del 1% del Nasdaq Composite. Las acciones de Amazon, por su parte, subieron un 5,4% después de que la compañía anunciara planes para realizar split sobre sus títulos de 20 por 1. El valor ha repuntado desde aquel momento en torno al 18%, en comparación con la rentabilidad del 7% del Nasdaq durante el mismo período.

Tesla cotizaba sobre los 500 dólares por acción cuando entró en vigor el split del 2020 y ahora se mueve por encima de los 1.000 dólares. Otra división de 5 por 1 pondría en alrededor niveles cercanos a los 200 dólares. A ese precio, los títulos, incluso, podrían tener cabida en el Dow Jones.

El Dow Jones es un índice ponderado por precio. De este modo, el precio de cada acción es lo que importa al calcular los cambios de índice. El S&P 500, por otro lado, pondera sus componentes por capitalización de mercado. Los precios de las acciones en el selectivo van desde alrededor de los 47 dólares para Walgreens Boots Alliance hasta los cerca de 513 dólares para UnitedHealth Group.

La posibilidad de que Tesla pueda unirse al índice, eso sí, es mera especulación. Por el contrario, su incorporación no traería muchas compras de acciones relacionadas con el Dow Jones. No hay mucho dinero indexado en este selectivo.