Tesla, Zoom... La última gurú de Wall Street pierde fuelle con sus apuestas

En medio de la debacle bursátil que supuso 2020 por el ‘shock’ de la pandemia, algunos valores lograron destacar y alcanzar fuertes ascensos. A Cathie Wood, la última gurú que descubrieron los inversores de Wall Street para seguir su estela, estas rentabilidades le sirvieron para batir al mercado con su ETF estrella, Ark Innovation, el año pasado. El fondo cotizado no pasó desapercibido tras registrar una rentabilidad anual del 152% con acciones de Tesla, Coinbase o Zoom. Sin embargo, su tendencia va a contracorriente del mercado y este año, con los principales índices de Wall Street en máximos históricos, acumula una rentabilidad negativa.

El ETF Ark Innovation se centra en acciones de "innovación disruptiva" en áreas como biotecnología, robótica, inteligencia artificial, blockchain y tecnología financiera. Es un fondo concentrado y temático que realiza grandes cambios en un puñado de acciones de alto crecimiento. Pero la selección de empresas, modera sus valoraciones y se aleja de sus niveles máximos que dispararon su rentabilidad hace un año.

La mayor participación del producto estrella de Wood es Tesla, que representa cerca del 10,5% de la cartera. En total, posee 1,6 millones de acciones con un valor próximo a los 1.800 millones de euros actualmente. Pese a que mantiene una revalorización anual positiva, cae hasta un 12% desde sus máximos registrados en octubre. El fabricante de vehículos eléctricos logró superar las dudas y se disparó en el mes de septiembre, aunque en las últimas semanas vuelve a registrar volatilidad. Coinbase es la otra gran apuesta de Cathie Wood. La plataforma de criptomonedas que debutó en bolsa este año también marcó máximos históricos en octubre, respecto a los que ahora cae cerca de un 20%.

En ambos casos, la rentabilidad anual se mantiene en positivo, sin embargo, en el caso de Teladoc Health, una multinacional de telemedicina y atención médica virtual y el tercer valor con mayor peso en el ETF de Ark, continúa en caída. La compañía se vio beneficiada por las necesidades de los confinamientos, pero ahora retrocede cerca de un 50% desde enero y la caída es mayor desde sus máximos de febrero. La tendencia es similar para Zoom, la aplicación de videollamadas en la que está invertida el 5,37% de la cartera. Tras el ‘boom’ que vivió durante lo peor de la pandemia por los confinamientos, ahora acumula una rentabilidad anual negativa, próxima al 40%.

La rentabilidad también es negativa en el año para otros valores en cartera como Roku, que fabrica reproductores de medios digitales para transmisión de vídeo. También supera el 5% de exposición en cartera y acumula seis meses con rentabilidades negativas, pese a que repuntó en el mes de julio.

Pierde un 2,6% en el año

Como consecuencia, la rentabilidad desde enero del ETF cae hasta el 2,6%. No obstante, los inversores que apostaron por el producto de Wood hace más de un año no estarán tan descontentos, ya que respecto a hace un año la rentabilidad acumulada supera el 35%. Además, desde su creación, se revaloriza cerca del 31% cada año. Los inversores que apostaron por Ark Innovation a finales de 2014, han visto revalorizada su inversión hasta un 560%. Como resultado, no ha perdido del todo la confianza de los inversores y, según datos de Bloomberg, roza los 5.000 millones de dólares en entradas.

Wood cuenta con numerosos seguidores de su estrategia, pero también detractores que no creen que tenga futuro. La tendencia bajista del ETF de Wood ha atraído también el foco de otros inversores que buscan aprovecharse de su ‘bache’. La firma Tuttle Capital Management lanzó el ETF ‘Tuttle Capital Short Innovation’ con posiciones cortas sobre Ark Innovation. De esta manera, cuando el segundo cae, el primero sube. Desde que se estrenara a principios de noviembre se ha revalorizado un 20%.

Cathie Wood ha sido considerada como la nueva gurú a seguir para invertir, siguiendo el ejemplo de otras inversiones populares como las de Warren Buffet. Pese a que creó su firma de inversión ARK Investment Management en 2014, la trayectoria de Wood es larga. Antes de ARK, Cathie pasó doce años en AllianceBernstein como Directora de Inversiones de Estrategias Temáticas Globales, donde gestionó 5.000 millones de dólares en activos. Cathie se unió a Alliance Capital procedente de Tupelo Capital Management, un 'hedge fund' que cofundó y que en el año 2000 gestionaba 800 millones de dólares en estrategias temáticas globales.