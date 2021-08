El tropiezo de Tesla con el 'Autopilot' aparca su recuperación anual en bolsa

Nuevo frente para Tesla. Tras alcanzar máximos históricos en bolsa a principios de año, las expectativas para 2021 eran altas, pero su recorrido se torció, en medio de dudas sobre su valor real y su exposición al bitcoin, y no logra remontar su valor bursátil. Ahora, en la evolución de su cotización, que se ha dejado casi un 25% desde sus máximos en enero, aparece un nuevo obstáculo con la investigación abierta sobre la seguridad del sistema de piloto automático en sus vehículos. Este lunes las autoridades federales estadounidenses anunciaron una investigación formal de varios accidentes sufridos por vehículos de Tesla desde 2018, que causaron una muerte y al menos 17 heridos, y que se produjeron cuando el sistema de ayuda a la conducción Autopilot estaba en operación.

El anuncio provocó una caída destacada del 4,3% en el precio de sus acciones, que continuó un día después retrocediendo un 3% más. Pese a que este miércoles el precio de las acciones de Tesla se dio la vuelta, ganando un 4% y liderando el repunte de Wall Street, todavía no logra recuperar lo perdido los días previos y en la semana se deja un 3,4%. De hecho, se mantiene por debajo de los 700 dólares que superaba al cierre del último viernes. Esta caída frenó los avances que los títulos habían logrado en las últimas semanas y que parecían poner de nuevo rumbo hacia los máximos que alcanzó en el mes de enero, pero que no logró retener.

La recuperación parece aparcada ante las dudas sobre la seguridad de sus sistema de piloto automático. La compañía de Elon Musk deberá esperar al fallo de las autoridades una vez estudien todos los accidentes. La Administración Nacional para la Seguridad en la Carretera (NHTSA) explicó que ha identificado al menos 11 accidentes de vehículos del fabricante Tesla que serán investigados, lo que afecta potencialmente a unos 765.000 automóviles de los modelos 3, Y, S y X que han sido fabricados entre 2014 y 2021. En concreto, analizarán el control que el conductor ejerce sobre el automóvil mientras el sistema Autopilot está en operación.

A ello se sumó la petición de dos senadores estadounidense a la Comisión Federal de Comercio para que investigue a Tesla, acusando a la compañía de engañar a los consumidores y ponerlos en peligro al comercializar los sistemas de automatización para la conducción como totalmente autónomos. "Las repetidas exageraciones de Tesla y su consejero delegado, Sr. (Elon) Musk, sobre las capacidades de su vehículo (...) ponen a los conductores de Tesla, y a todo el público que viaja, en riesgo de sufrir lesiones graves o la muerte", afirma la carta firmada por los demócratas del Senado Richard Blumenthal y Edward Markey.

Este sistema de piloto automático ya ha provocado más de un problema a la compañía, con al menos 30 investigaciones iniciadas desde 2016, según recoge EFE. Se trata de una característica de los vehículos de Tesla que les permite mantener la distancia respecto a los automóviles que tenga delante, pero no implica su autonomía total. En ese sentido, los expertos acusan a Tesla de confundir a los consumidores, dándoles a entender "más de lo debido" sobre el grado de atención que se debe prestar a la conducción.

La presión regulatoria aumenta a escasos días de que Tesla celebre su día de la inteligencia artificial. La jornada adquiere especial relevancia ante los últimos acontecimientos y se espera que la compañía informe a los inversores sobre las novedades de sus vehículos, en especial vinculadas a la automoción. El liderazgo que ejerce Tesla sobre los nuevos sistemas de conducción influyen en sus acciones.

En la actualidad se mantiene como la compañía automotriz más valiosa del mundo tras registrar su mejor año en bolsa en 2020, con una revalorización de casi el 750%. Su éxito con los vehículos eléctricos y el software de conducción autónoma son dos razones destacadas para ello. Pero este año no logra mantener ese nivel y sus pérdidas le alejan de otras compañías del sector, del Dow Jones o del S&P 500, que registran subidas. Su negocio no tiene tanto que ver en esto, ya que en el último trimestre logró un crecimiento a un ritmo aún más alto. Su beneficio se disparó hasta los 1.140 millones de dólares (965 millones de euros), once veces más que el año anterior.

Sin embargo, los frentes externos se aglutinan para Tesla. La presión regulatoria de EEUU se suma a otros problemas que enfrenta a medida que aumenta la producción y expande su presencia internacional. Por un lado, se ve afectado por la exposición de su balance al bitcoin. La criptomoneda más utilizada remonta en los últimos días, pero registró importantes caídas que redujeron la inversión de la compañía. Además, por otro lado, otro de los frentes abiertos es el juicio por la compra de SolarCity por 2.600 millones de dólares en 2016.