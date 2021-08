Zugacoin, la cripto africana fundada por un arzobispo valorada en 115.000 euros

La fiebre por las criptomonedas experimentó un 'boom' durante los confinamientos mundiales y ahora cuentan con una legitimidad cada vez mayor, gracias a anuncios como el de la empresa de cines AMC, quien recientemente afirmó que para final de 2021 se podrán pagar las entradas con bitcoins. Así, todos los días nacen nuevos proyectos de criptodivisas, la gran mayoría de ellos con escasa relevancia en el sector. Sin embargo, el 1 de diciembre de 2020 nació una, Zugacoin, que en un principio no destacó en exceso, pero cuyo valor en la actualidad triplica los 44.000 dólares en los que se sitúa un bitcoin.

De esta forma, el Zugacoin es la criptomoneda con el precio unitario más alto del mundo. Sin embargo, esta escalada en su valor se ha producido en apenas diez días. El 3 de agosto su valor se situaba entorno a los 50 dólares, hasta que de repente, y sin que se sepan todavía las razones, el precio por una Zugacoin se disparó hasta los 87.000 dólares, firmando la subida más grande en la historia de las criptomonedas en un día, que se sitúa aproximadamente en un 174 mil por ciento. El 6 de agosto, apenas 72 horas después, ya superaba los 100.000 dólares, hasta que tocó techo este miércoles 11 de agosto con casi 160.000 'billetes verdes' por cada criptodivisa de este tipo.

Sin embargo, hay varias incógnitas sobre Zugacoin. Fue fundada por Sam Zuga, un arzobispo nigeriano, y se define como "una creación única que tiene como objetivo reconstruir la economía moribunda de África, al convertirse en la primera moneda africana en fondos de capital e inversión para el gobierno de África en lugar de China. Iniciar un negocio en África puede ser una tarea muy díficil, especialmente dado que las perspectivas de obtener un préstamo son pocas, por lo que otorgaremos préstamos para ayudar a las empresas y alentar a los inversores".

Sam Zuga, fundador de Zugacoin Twitter // Sam Zuga

Así, el arzobispo Zuga se mostró muy satisfecho con la subida meteórica de su criptodivisa, que achaca al efecto de Dios: “Finalmente hemos llegado al final de este viaje de la revolución financiera africana. Hice mi trabajo, usé mi sudor personal para cocinar para todo el continente africano. Si los africanos se niegan a comer, ya no es culpa mía. He cumplido los deseos de mi corazón contra todo pronóstico. Este solo puede ser Dios y yo le devuelvo toda la gloria. Los nigerianos y africanos no deben dar por sentado este récord económico digital, sino aprovecharlo para asegurar su futuro financiero”.

Además, Sam Zuga también tuvo unas palabras para los que no confiaban en él cuando lanzó esta criptodivisa o pasó por horas bajas: “Cuando Zugacoin se redujo a 30 dólares, la gente publicaba capturas de pantalla en las redes sociales para burlarse de mí. Ahora que esta criptomoneda lidera con más de 120.000 dólares en el mercado global, no vuelven a confiar en CoinMarket Cap”.

Una criptomoneda concentrada en siete personas

Como sucede muy a menudo en el universo de los criptoactivos, resulta difícil explicar qué ha impulsado tanto su valor, cómo se clasifica el proyecto y cómo de recomendable es invertir en Zugacoin. Álvaro Molina, experto en criptomonedas de eToro, declara a La Información: "La divisa cuenta con su página web, con gente conocida detrás del proyecto, etc, por lo que en ese sentido no hay nada sospechoso. Sin embargo, a nivel de inversión es entre cero y nada recomendable, y, desde luego, la subida no es gracias a Dios".

Los principales argumentos por los que Molina no se termina de fiar de esta divisa son varios: "Ha estado negociando estos días con un volumen muy bajo, subiendo con apenas 200.000 dólares -mientras que el bitcoin lo hace con 34.800 millones-, un aspecto que plantea muchas dudas entorno a la cripto. Además, observando la distribución, las siete primeras direcciones que aparecen en la lista concentran el 94% del total de las criptomonedas".

Por último, el experto recomienda alejarse como norma habitual de este tipo de 'oportunidades' que pueden provocar la ruina del inversor: "Desconozco si es útil ahora o lo puede ser en un futuro, pero es el típico caso en el que la gente se deja llevar por las subidas de precio y luego vienen los lamentos. En definitiva, este tipo de proyectos generan mucho ruido y creo que perjudican a la comunidad, porque estas subidas tan fuertes en muy poco tiempo no representan al universo cripto".