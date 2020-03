Ahora sí: Italia ordena el cierre absoluto de toda actividad excepto "lo esencial"

Ya no habrá más medias tintas. Con casi 5.000 muertos, no se puede permitir más dudas. El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, ha ordenado este sábado el cierre de "toda actividad de producción no esencial" tras el repunte de casos de coronavirus que ha presentado el país durante la última jornada.

"Cerraremos todas las actividades de producción no esenciales hasta el 3 de abril. Farmacias, supermercados y parafarmacias permanecerán abiertos. Los servicios esenciales estarán garantizados: bancos, correos y aseguradoras", ha indicado el primer ministro en rueda de prensa, recogida por el diario 'La Repubblica'

"Nos enfrentamos al mayor desafío después de la Segunda Guerra Mundial. Unidos, lo conseguiremos", ha precisado el mandatario, que ha pedido a los italianos que guarden la calma. Entre las actividades que el Ejecutivo considera como esenciales se encuentran, entre otras, la agricultura, la pesca y la alimentación, además de los servicios de información y de comunicación.

El Gobierno de Italia ha confirmado este sábado la muerte de 793 personas en todo el país en las últimas 24 horas a causa de la pandemia de coronavirus, en lo que supone un nuevo récord diario, hasta totalizar 4.825 fallecidos y 53.578 casos confirmados tras detectar 4.821 nuevos casos.

El repunte de este sábado se debe principalmente a las nuevas cifras registradas en la región de Lombardía, la más afectada del país, donde han muerto 546 personas en 24 horas, según ha informado el asesor regional de asistencia sanitaria Giulio Gallera.