Albares desconoce si hay fecha para el regreso del rey Juan Carlos I a España

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado que no hay decisión sobre la vuelta de Juan Carlos I a España y ha encuadrado la llamada del rey Felipe VI en un contacto "entre padre e hijo". "No me consta que haya una decisión de vuelta de un día", ha señalado el titular de Exteriores en rueda de prensa desde Bruselas, donde se ha reunido con sus homólogos europeos. "Sé que ha habido una conversación telefónica entre el rey Felipe VI y el rey emérito, que es una conversación entre un hijo y un padre, que es la cosa más normal del mundo", ha ahondado. Informaciones apuntan a una próxima visita de Juan Carlos I a España, tras una conversación con el actual monarca, en la que han acordado verse cuando el emérito regrese a España. La conversación se habría producido este domingo durante el viaje del Rey a Abu Dabi para trasladar sus condolencias por la muerte del presidente de Emiratos Árabes Unidos, Jalifa bin Zayed Al Nahyan.