Amalia de Holanda renuncia a su sueldo de princesa hasta terminar sus estudios

La princesa Amalia de Holanda ha comenzado a tomar decisiones y a marcar su camino como futura reina del país. Es que ha escrito una carta al primer ministro, Mark Rutte, anunciando su decisión de renunciar a su sueldo anual, al menos hasta terminar sus estudios. La joven cumplirá los 18 años en diciembre y aún le quedan unos años para acabar y prefirió no recibir ninguna paga, debido a que en los últimos meses en el país se generó una polémica sobre si la heredera debería o no recibir una paga, según informa Divinity.

Hace solo unos días, Amalia anunciaba en sus redes sociales que se había graduado de la escuela secundaria con honores, y que ahora vendrían nuevos desafíos, y que por lo pronto, no ingresará a la universidad el próximo año para "tomarse un año sabático" para viajar por el mundo "conocer otras culturas y comenzar a hacer prácticas en empresas, algo que pagará ella misma. Es por esto que la princesa cree que al no participar de forma activa en la institución, no aceptará recibir los 25.000 euros al mes.

En la carta la hija de los reyes de Holanda dice: "El 7 de diciembre de 2021, cumpliré dieciocho años y recibiré los beneficios económicos de acuerdo a lo que marca la ley, parte como ingresos y parte como asignación para gastos. Me resulta incómodo si puedo ofrecer poco a cambio y otros estudiantes lo tienen mucho más difícil en esta época de coronavirus".

Además, dice que "por tanto, devolveré los ingresos hasta el final de mis estudios. Además, siempre que no tenga que incurrir en altos costos en mi posición como princesa de Orange, también reembolsaré la asignación para gastos. Espero que lo entienda. Saludos cordiales, Amalia".