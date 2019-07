Boris Johnson, el nuevo primer ministro de Reino Unido para ejecutar el Brexit

Boris Johnson ha resultado elegido nuevo primer ministro de Reino Unido, tras imponerse en la votación del Partido Conservador por 92.153 votos (66%) frente a los 46.656 de su rival, Jeremy Hunt (33%). El exministro de Exteriores sucederá así a Theresa May, tras su renuncia en junio, en el número 10 de Downing Street y con un objetivo claro: articular el Brexit que su predecesora fue incapaz de sacar adelante.

En su primera intervención ante la cúpula conservadora, Johnson ha querido agradecer a Theresa May el trabajo realizado por intentar llevar a término el Brexit. Además, ha querido remarcar su visión del Brexit a cualquier precio como la mejor: "Si miramos a la historia de los 200 años de este partido, creo que hemos tenido las mejores visiones de la naturaleza humana". Por eso, Johnson ha defendido que tras el Brexit Reino Unido será un lugar mejor. "Queremos darle a todo el mundo una buena opción de vivir, de crecer", ha dicho. También ha repetido el lema de la campaña: "Deliver Brexit, unite the country and defeat Jeremy Corbyn" ("articular el Brexit, unir al país y derrotar a Jeremy Corbyn").

El nuevo primer ministro ha explicado varias veces durante la campaña que ejecutará el Brexit antes del 31 de octubre (el límite acordado con la UE en la firma de la última prórroga), con o sin acuerdo. Sin embargo, lo que Johnson no ha especificado es cómo piensa hacerlo, ya que no ha soltado ni una palabra sobre qué tipo de acuerdo negociaría con la UE. ¿El de May revisado? ¿Uno completamente nuevo? ¿Negociado con la oposición? ¿Aprobado en primer lugar en el Parlamento británico? Descartada la vía de suspender la Cámara de los Comunes, Johnson tampoco ha soltado prenda sobre cómo se articularía un Brexit sin acuerdo, ni cómo prepararía al país a nivel económico y comercial para afrontarlo.

Ahora que la posibilidad de un Brexit 'duro' es cada vez más real, varios altos cargos comunitarios -alemanes, franceses, holandeses y belgas- han mantenido contactos secretos con aliados de Johnson para trasladarle la intención de alcanzar un acuerdo de retirada de la UE. Además, un grupo de políticos y diplomáticos irlandeses negocia desde la semana pasada con dos de los miembros del gabinete del 'tory' con el fin de llegar a un acuerdo, según revelaba el pasado domingo el 'Sunday Times'.

Sin embargo, las perspectivas de una salida negociada para Boris Johnson son escasas, habida cuenta el escaso apoyo que tiene en su propio gabinete: Alan Duncan dimitía este lunes como secretario de Estado de Exteriores británico para América, Europa, Asia Central y la OTAN, solo 24 horas antes de la llegada de Boris Johnson al número 10 de Downing Street, sumándose a las renuncias anunciadas este fin de semana por otros dos pesos pesados del Gobierno como Philip Hammond y David Gauke, quienes anunciaron su dimisión en el caso de que Johnson se convierta oficialmente este miércoles en el próximo primer ministro de Reino Unido.

Antes incluso de que se diera a conocer que Boris Johnson sería el nuevo primer ministro, Anne Milton, ministra de Educación, se unía al grupo de miembros del gabinete que abandonan el barco antes de zarpar al anunciar su dimisión a través de Twitter, aunque sin entrar en los motivos de fondo: "Habiéndome abstenido en la votación la semana pasada, hoy he dimitido en el Gobierno. Ha sido un honor servir a la bancada conservadora; mi agradecimiento a todos con los que he tenido el placer de trabajar".

Un Brexit 'duro' sería una "tragedia", según la UE

Tras conocerse el resultado de la votación, el vicepresidente primero de la Comisión Europea, el holandés Frans Timmermans, ha dicho este martes que cree que un divorcio sin acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido sería una "tragedia", por lo que el bloque se mantiene fiel al acuerdo negociado con Londres para tratar de que el Brexit se lleve a cabo de la manera más ordenada posible.

"Un Brexit sin acuerdo sería una tragedia para todos, no solo para Reino Unido. Todos sufriremos si ocurre", ha afirmado Timmermans en una rueda de prensa en Bruselas, en la que también ha puesto en duda que la mayoría de los británicos que votaron a favor de la salida de Reino Unido de la UE lo hicieran pensando en una ruptura abrupta.