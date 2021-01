Detenido cerca del Capitolio un hombre con una lista de políticos y un arma.

La Policía del Capitolio de Estados Unidos ha detenido cerca de la sede del poder Legislativo del país a un hombre armado con una pistola y una lista de los congresistas, que gritaba a los miembros de la Guardia Nacional y que, tras su arresto, defendió el "fraude electoral".

La detención se produjo el miércoles y se identificó al varón como Dennis Westover, de 71 años y procedente de Virginia Occidental, según ha informado este jueves la Policía de Washington.

Wetsover estaba "gritando" a los miembros de la Guardia Nacional en el interior del perímetro que rodea el Capitolio cuando la Policía se le acercó. Tras su detención por portar una pistola Sig Sauer de 9 milímetros sin licencia y 20 cartuchos de munición sin registrar, aseguró que creía en el "fraude electoral" y que "estaba preocupado por la honestidad de las elecciones", informa CNN.

Además, había dejado su vehículo estacionado en paralelo en la intersección entre la calle Second y la Avenida Washington. En el coche, las autoridades hallaron un documento de 'Stop the Steal'. El detenido ha recibido orden de permanecer fuera de Washington excepto para reuniones con su abogado y audiencias judiciales, si bien el fiscal incidió en que existía "preocupación" por sus declaraciones, aunque no eran "amenazas, solo puntos de vista".

Esta detención se lleva a cabo semanas después del asalto al Capitolio del 6 de enero en el que fallecieron cinco personas, entre ellos un policía. Ya se han producido varias detenciones por la insurrección alentada por las declaraciones de fraude electoral del expresidente Donald Trump.