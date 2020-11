Condenan a los dos asesinos de María Villar en México a 80 años de prisión

Ya hay condena. Las autoridades mexicanas condenaron este martes a 80 años de cárcel a los dos responsables de la muerte de María Villar, española secuestrada y asesinada en México en 2016 y sobrina del expresidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar. "Hoy hemos concluido la fase de juicio oral, donde finalmente ambos acusados son sentenciados a 80 años de cárcel. Esta sentencia significa dar un paso más en la búsqueda de justicia", contó a Efe el viudo, el brasileño Cristiano do Vale.

La condena llega cuatro años después del crimen contra Villar, quien sufrió un secuestro el 13 de septiembre de 2016 al subir a un taxi en la zona comercial de Santa Fe, en Ciudad de México, y apareció sin vida dos días después en un paraje de Santiago Tianguistenco, en el colindante Estado de México. La española abordó el vehículo y avisó a su esposo que ya se dirigía a casa, pero metros más adelante otra persona abordó el vehículo y la sometió de manera violenta.

El marido solicitó la asistencia a la Policía Federal y después de una prueba de vida se pagó un rescate de 65.000 pesos (más de 3.500 dólares / más de 2.900 euros), pero los delincuentes interrumpieron la comunicación y el cuerpo de la española fue hallado el 15 de septiembre. Do Vale estuvo presente en el juicio en calidad de testigo, pero el resto de la familia no ha podido viajar desde España por la pandemia.

Las dos personas que fueron arrestadas a los pocos días de los hechos, incluyendo un expolicía, resultaron responsables por la privación de la libertad, la demanda económica y el asesinato de la mujer, detalló el brasileño. "Esta sentencia podría tener un tipo de apelación por parte de los defensores y también el sistema judicial da la oportunidad de pedir un amparo en contra de la sentencia", matizó.

El viudo lamentó la tardanza del proceso judicial y los obstáculos que afrontó para encontrar justicia. "Durante este camino fueron muchos mexicanos, muchos extranjeros, que me decían que lo dejara, que desistiera, que eso no iba a ir a algún lado", relató. Aun así, manifestó que la sentencia le da confianza en la justicia mexicana. "Hoy la verdad que me llena de satisfacción ver que, a pesar de todo lo que se dice del país, del cual nos enamoramos y elegimos para vivir hace unos años, tiene un sistema judicial en el cual confío", compartió Do Vale.