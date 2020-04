Francia reabrirá todos sus comercios desde el 11 de mayo... salvo la hostelería

Los hosteleros franceses, también a la cola. El Gobierno galo ha anunciado este martes que todos los comercios, salvo bares y restaurantes, podrán abrir a partir del 11 de mayo, fecha fijada en Francia para comenzar la desescalada tras los cierres decretados para combatir la epidemia de COVID-19. El primer ministro francés, Édouard Philippe, ha señalado además en la Asamblea Nacional que los comercios que abran sus puertas deberán limitar el número de personas presentes a la vez dentro del establecimiento y garantizar la distancia social de un metro.

El primer ministro francés ha asegurado este martes que el Ejecutivo no descarta comenzar la desescalada del confinamiento mas tarde del 11 de mayo, como está previsto, si no se mantiene el descenso en el número de contagios de coronavirus. En la presentación de este proceso en la Asamblea Nacional, Philippe indicó que en los últimos días han detectado tendencias "menos favorables" y señaló que "si los indicadores no están a punto, no habrá desconfinamiento el 11 de mayo", al tiempo que adelantó que la primera fase de la desescalada se prolongará hasta el 2 de junio.

"Estas incertidumbres deben incitar a todos los franceses a la mayor disciplina de aquí al 11 de mayo", señaló Philippe, que consideró "esencial" para la economía volver a la actividad. El primer ministro explicó que la estrategia de desescalada será "progresiva" y diferenciada por departamentos, que serán divididos en "rojos" y "verdes" en función de la incidencia de la pandemia en cada uno de ellos.

Para ello, el 7 de mayo se evaluarán tres criterios para decidir si la desescalada se practica de forma amplia -en los departamentos "verdes"- o restringida -en los "rojos"-, si la circulación del virus sigue activa, si la capacidad de las unidades de cuidados intensivos está bajo presión y si el sistema local de test de detección está listo.

Según el Gobierno francés, la base del proceso será "proteger, testar y aislar", para lo cual recomendó el uso generalizado de mascarillas -aunque solo serán obligatorias en transporte público-, y anunció 700.000 pruebas virológicas a la semana, que se practicarán a todos aquellos que hayan estado en contacto con los positivos. El tercer pilar pasará por aislar a los contagiados, en sus domicilios o en hoteles puestos a su disposición por el Estado.