Demandan a Amazon por impedir la competencia y perjudicar al cliente

El fiscal general del Distrito de Columbia, donde se encuentra Washington, la capital de EEUU, demandó este martes al gigante del comercio electrónico Amazon por supuestamente impedir la libre competencia y perjudicar con ello al consumidor, que termina pagando precios más altos.

"Las políticas de Amazon han impedido que las plataformas competidoras, incluidas las de los propios vendedores, bajen precios y ganen así cuota de mercado", indicó en una rueda de prensa el fiscal, Karl Racine. Racine se refirió así al requisito que Amazon fija a las empresas que quieren vender en su portal según el cual no pueden ofrecer esos mismos productos en otras páginas web a un precio más bajo.

Para el fiscal general, esta norma atenta contra las leyes de la libre competencia y resulta perjudicial en última instancia tanto para los clientes (que en un escenario competitivo podrían beneficiarse de precios más bajos) como para la sociedad en general, ya que menos competencia deriva en menor innovación.

La querella fue presentada en la Corte Superior del Distrito de Columbia, una jurisdicción especial que alberga la capital pero que no tiene categoría de estado. Por su parte, la compañía que dirige Jeff Bezos respondió con un comunicado en que aseguró que, "como cualquier otra tienda", se reservan el derecho a no presentar ofertas a los consumidores "que no tengan un precio competitivo".

Las grandes firmas tecnológicas de Estados Unidos se encuentran en el punto de mira de los reguladores por presuntas prácticas monopolísticas, y además de Amazon, tanto Google como Facebook tienen ya abiertas en su contra varias causas judiciales por no respetar la libre competencia.