Draghi se reúne con Mattarella tras la pérdida de apoyo del MS5 en la moción

El primer ministro italiano, Mario Draghi, ha acudido ante el presidente de la República, Sergio Mattarella, después de que uno de los principales socios de su coalición, el Movimiento 5 Estrellas (M5S), no le apoyara en una moción en el Senado, confirman a Efe fuentes institucionales. El Gobierno de unidad nacional de Draghi entró este jueves en crisis después de que el M5S, miembro de la alianza, no apoyara en el Senado la conversión en ley de un decreto con ayudas contra la inflación, desmarcándose del resto de sus aliados. El texto había sido presentado como una moción de confianza al Gobierno, una técnica usada en Italia para acelerar la tramitación parlamentaria, porque evita la imposición de enmiendas, pero eso no animó al M5S a votarla y se ausentaron, abandonando a Draghi.

El M5S, que acaba de sufrir una dura escisión, ha mantenido duras tensiones con Draghi en los últimos tiempos, oponiéndose por ejemplo a seguir armando a la resistencia ucraniana y ahora por este decreto con ayudas por 26.000 millones de euros que ven "insuficiente". Aunque muchos creen que esta es solo una excusa para salirse de la coalición y tratar de reconquistar a su electorado ante el final de la legislatura, en marzo de 2023. Draghi había avanzado que su Gobierno de unidad nacional solo tendría sentido con el M5S. Por esa razón, nada más conocerse el resultado de la votación en el Senado, Draghi abandonó el romano Palacio Chigi, sede del Gobierno, para acudir al del Quirinale, sede de la Jefatura del Estado y reunirse con Mattarella, de quien en febrero de 2021 recibió el encargo de gobernar.

El objetivo es ilustrarle la situación y buscar alternativas, que irían desde su dimisión, la reformulación de su Gobierno -hoy el ministro de Agricultura, Stefano Patuanelli, del M5S, votó en contra-, someterse a una nueva investidura o incluso un adelanto electoral. Los socios aún leales en su coalición, el Partido Demócrata de Enrico Letta, la Liga de Matteo Salvini, Italia Viva de Matteo Renzo y la Forza Italia de Silvio Berlusconi han pedido a Draghi que "verifique" si sigue contando con la mayoría del Hemiciclo. A decir verdad, la marcha del M5S no deja a Draghi en minoría y de hecho el decreto fue aprobado por 172 votos a favor y 39 en contra, pero el primer ministro siempre ha expresado su voluntad de seguir contando con ese importante partido.