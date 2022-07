Draghi se tambalea: afronta la moción de confianza sin tener el apoyo del M5S. 

El jefe del Gobierno italiano, Mario Draghi, ha rechazado los intentos in extremis del ministro de Relaciones con el Parlamento, Federico D'Inca, de evitar la moción de confianza al Gobierno prevista para este jueves en el Senado sobre un controvertido decreto y donde la anunciada abstención del Movimiento 5 Estrellas (M5S) amenaza con hacer caer el Ejecutivo. D'Inca "ha mantenido una conversación con el presidente Draghi, quien le ha indicado que la única vía posible es pedir al Senado un voto de confianza" sobre el "Decreto Ayudas", que incluye una partida de 26.000 millones de euros para familias y empresas para paliar los efectos de la inflación, indicaron fuentes del Ministerio. "La confianza se depositará al final del debate general", añadieron las fuentes, citadas por medios locales.

D'Inca, miembro del M5S que se había mostrado contrario a la línea de su partido de no votar la moción de confianza, ha intentado esta fórmula de mediación con los responsables parlamentarios de las formaciones de la heterogénea coalición gubernamental que sustenta a Draghi, desde la ultraderecha a la izquierda. La propuesta era votar el decreto sin recurrir a la moción de confianza, una estratagema clásica en el Parlamento italiano para aligerar la tramitación de leyes, como sí se hizo el pasado lunes en la Cámara de los Diputados, donde el M5S apoyó al Ejecutivo. El Gobierno se encuentra al borde de la crisis después de que el M5S, uno de sus socios más importantes, anunciara anoche que sus senadores abandonarán durante la votación en desacuerdo por considerar insuficientes las medidas del decreto, mientras el primer ministro ha insistido en que él no presidirá un Gobierno sin el M5S y en que no habrá un "Draghi bis".

Aunque sobre el papel Draghi mantiene los números necesarios para superar la moción y a pesar de que el líder del M5S, Giuseppe Conte, ha asegurado que esto no quiere decir que abandonen la coalición, lo más probable es la falta de apoyo de M5S obligara al presidente del Gobierno a acudir ante el jefe del Estado, Sergio Mattarella, como ya hizo el pasado lunes. A partir de ahí se abren varios escenarios que van desde la verificación del apoyo de la mayoría, reclamada por el Silvio Berlusconi, socio conservador de la coalición, hasta el adelanto electoral, que exige la líder de los ultras Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, la única oposición formal de Draghi en el Parlamento.

La verificación pedida por Berlusconi, a la que después se sumó el otro socio de derechas de la coalición, la ultraderechista Liga de Matteo Salvini, ha sido invocada en las últimas horas también por otros miembros del Gobierno, como el líder del progresista Partido Demócrata (PD), Enrico Letta, con el fin de ver si es posible que Draghi se mantenga al frente de un Ejecutivo sin el M5S. Eso a pesar de la insistencia de Conte en que todo esto no quiere decir que abandonen la coalición, sino que su partido "está absolutamente disponible a ayudar al primer ministro" pero entrando en "una fase de Gobierno completamente nueva" porque estas medidas "son insuficientes". Además de Meloni, también Salvini y Letta se han mostrado partidarios de adelantar las elecciones, previstas para la próxima primavera, en el caso de que la verificación no mantenga a Draghi al frente del Ejecutivo.