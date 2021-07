Google predice el estallido de las olas de Covid-19 con quince días de adelanto

Cuando comenzaron los confinamientos a causa de la pandemia, millones de personas se metieron en internet a buscar las mismas cuestiones. "Yoga en línea", "comida a domicilio", "¿Cómo me corto el pelo?", "¿Cómo hago café?"... En Estados Unidos, concretamente, estas palabras fueron tendencia, según revelaba un artículo elaborado por Anasse Bari y otros científicos en la revista 'Social Network Analysis and Mining'. Las búsquedas en masa en internet revelan patrones de comportamiento y pueden anticipar algo inminente. Si hay muchas búsquedas relacionadas con viajes, grupos grandes o actividades sin mascarilla, significa que habrá más gente en la calle y creará un tipo de expansión del virus; si las búsquedas preguntan por interiores mal ventilados, será un patrón diferente.

Bari y su equipo hicieron un estudio a fondo sobre la correlación entre búsquedas en Google Trends y el estallido de contagios. Determinaron que pasaban dos semanas desde que las personas hacían búsquedas en Google con palabras relacionadas con desplazarse y el posterior incremento de los contagios en EEUU. Una prepublicación elaborada en 2021 por Alessandro Rabiolo y varios especialistas confirmó lo mismo: “Las tendencias basadas en búsquedas en línea durante la pandemia de Covid19 pueden anticipar los brotes hasta en dos semanas (Forecasting the COVID-19 epidemic integrating symptom search behavior: an infodemiology study)".

¿Qué pasó en España entre febrero y marzo de 2020? Según Google Trends, entre el 24 y el 25 de febrero hubo un salto significativo en búsquedas de palabras relacionadas con el coronavirus. Una de las cadenas de palabras más buscadas fue la que todos podemos imaginar: "síntomas coronavirus España". Aquellos días fueron especiales. Todos los medios de comunicación mostraban portadas dramáticas sobre los avisos de la Organización Mundial de la Salud: la pandemia se acercaba. Italia estaba contagiada y las bolsas caían.

A finales de febrero también se empezó a notar que la gente buscaba información en Google escribiendo "coronavirus" o "virus". El 28 de febrero, la búsqueda de las palabras "muerte coronavirus" dio un salto en el interés de los españoles. En aquellas fechas, solo había 15 casos diagnosticados en toda España y ninguna muerte, pero las búsquedas sobre el virus se estaban disparando. ¿Era una reacción a las portadas 'dramáticas' o un aviso de que el tsunami ya estaba aquí? Es difícil de distinguir, porque las informaciones en la prensa podrían haber influido mucho en las búsquedas.

De todas formas, en España hay una correlación entre esas búsquedas y la fecha en la que el brote estalla. Quince días después de aquellos días finales de febrero empezaron a notarse los datos alarmantes de la primera ola de contagios. El 9 de marzo ya había 400 nuevos casos y se habían confirmado hasta ese día 28 muertes. Bastante parecido a lo que habían concluido los científicos.

Es decir, si las autoridades hubieran echado un vistazo a las búsquedas relacionadas con el virus en las semanas anteriores al inicio del confinamiento (que fue 14 de marzo de 2020), habrían tenido indicios para alertar a las responsables sanitarios de que algo estaba a punto de pasar.

La mayor parte de los estudios que se han hecho durante la pandemia indicaban que estos métodos basados en las tendencias de Google han tenido resultados similares en todas las pruebas. Por ejemplo, un estudio realizado en Croacia el pasado marzo de 2021 por Tado Juric, de la Universidad Católica de Croacia ('Google Trends as a method to predict new Covid19 cases'), revelaba que, antes del estallido de la segunda ola de la pandemia (octubre 2020), los croatas comenzaron a buscar con intensidad en Google términos relacionados con "¿Qué es una tos seca?", "¿Qué se considera una fiebre?", "coronavirus", etcétera…

Juric concluyó que, usando Google Trends, el aumento de una tendencia se puede notar con mucha precisión, y puede ser un indicador "que detecta el fenómeno con la mayor rapidez posible y, por tanto, puede servir como alarma temprana". Y añade: "El aumento en la búsqueda de Google se correlaciona con el aumento en el número de casos nuevos".

El 8-M y los contagios

¿Se puede extraer alguna conclusión sobre las manifestaciones del 8 de marzo de 2020 y los contagios? Una de las correlaciones más evidentes sería la de comprobar las búsquedas durante esos días. Los síntomas del Covid-19 se empiezan a manifestar a los cinco o seis días del contagio, aunque pueden aparecer a las dos semanas. Uno de esos síntomas es la fiebre. La palabra "fiebre" suele tener una búsqueda estable durante todos los inviernos. En España, se cuadruplicaron cinco días después del 8-M. Lo mismo sucedió con las búsquedas de "tos seca", que se cuadruplicaron en el mismo periodo. Y las del término "olfato” -cuya pérdida es un síntoma muy característico del coronavirus– se multiplicaron por 50 dos semanas después del 8 de marzo.

Por otra parte, "8-M" estaba entre los términos más buscados en Google el día 8 de marzo de 2020. Según Google Trends, la gente buscaba 8-M asociado a palabras como "manifestaciones", "Madrid", "Valencia", "Barcelona", "recorrido", "huelga", "Irene Montero", "manifiesto", "Carmen Calvo"… En aquellos días, ninguno de los participantes en las manifestaciones y eventos públicos convocados por toda España llevaba mascarilla ni respetaba la distancia social. Hubo celebraciones del Día de la Mujer, partidos de fútbol y ferias del estudiante.

Si se aplican las conclusiones de los artículos científicos que se han publicado desde entonces, esas reuniones de miles de personas conducirían inexorablemente a aumentos de contagios que se habrían notado dos semanas después. ¿Qué sucedió? Lo previsto: justo dos semanas después del 8 de marzo, el 25 de marzo, España registró su punto más alto de contagios de la primera ola: más de 9000 casos al día.

En resumen, una herramienta tan sencilla como Google Trends puede avisar con más dos semanas de antelación de una ola pandémica inminente, y sirve para tomar medidas urgentes con más rapidez. Este método de relacionar búsquedas con enfermedades no es nuevo. Se ha empleado para detectar brotes de gripe, analizando las palabras que aparecen en las redes sociales. Francesc Pujol, un analista de bases de datos, usaba ese método para predecir olas de gripe y acertaba. En el caso de coronavirus, Pujol cree que "es razonable pensar que sea la de que de media las búsquedas en Google van por delante de la notificación de los positivos", según decía en su blog SM Reputation Metrics.

Los científicos recomiendan que en las próximas pandemias se use Google Trends para anticipar patrones de comportamiento y de desplazamientos: pueden revelar todas las actividades que alimentan la transmisión del brote. Así se podrán aprobar a tiempo medidas de distanciamiento social, confinamientos o cambios de comportamiento para contener su expansión.